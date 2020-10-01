Завершен ремонт большого участка трассы М-7

От Цивильска до Татарстана — с ветерком

Проезжавшие по трассе М-7 «Волга» в прошлую пятницу издали замечали белые шатры и толпу людей в фирменных рабочих жилетах недалеко от деревни Байгулово Козловского района. До рискнувших, несмотря на холодный ветер, приоткрыть окно в машине, долетали обрывки песен в исполнении дуэта, приглашенного из Казани. «Дороги, дороги, если б вы знали, как мое сердце рвется домой», — выводила под саксофон певица…

В столь торжественной обстановке открылся после капитального ремонта участок федеральной трассы, проходящей через Чувашию. Казалось бы, ремонт дороги — не ахти какое выдающееся событие, но тут сдавали в эксплуатацию не двух-трехкилометровый отрезок, а сразу целых 17 километров. И эти километры имеют колоссальное значение — ими завершился ремонт дороги М-7, проходящей от Цивильска до Татарстана. Работы, начатые в июле прошлого года, были закончены несколько раньше запланированного срока. Обошлись они без малого в полтора миллиарда федеральных рублей, выделенных по линии «Росавтодора». Среди почетных гостей был заместитель руководителя этого федерального дорожного агентства Роман Новиков, назначенный на должность полтора месяца назад.

«Сегодня сделан еще один серьезный вклад в реализацию поставленных Президентом задач — приведение в нормативное состояние федеральных дорог. Здесь была достаточно узкая дорога, а сегодня это — четырехполосная современная безопасная магистраль. Огромное спасибо строителям», — открыл мероприятие Глава Чувашии Олег Николаев.

Дорога действительно преобразилась. Расширившись, она обзавелась разворотными петлями левого и правого трассирования в районе деревень Байгулово, Сине-Кинчеры, Липово и Еметкино. В нормативное техническое состояние приведено 16 примыканий. Восемь новых автобусных остановок оборудованы кирпичными автопавильонами. В направлении движения основных потоков пассажиров общественного транспорта устроены пешеходные дорожки, для безопасности отделенные от трассы ограждениями. Опять же для безопасности движения предусмотрено светодиодное освещение. (Видимо, чтобы показать его работоспособность, несмотря на белый день все фонари в зоне видимости участников мероприятия были включены). А для защиты от шума возле деревень Липово и Еметкино, расположенных в непосредственной близости от магистрали, воздвигли шумозащитные экраны.

За проделанную работу особо отличившиеся сотрудники подрядной организации «Дорисс» (Чебоксары) и субподрядчика «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 139» (Цивильск) были отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами, а также часами от Главы Чувашской Республики. В ответ от имени всех дорожников Олегу Алексеевичу преподнесли оригинальный сувенир — облагороженный кусочек асфальтобетона, символизирующий, по словам дарителя, «долговечность нашей отрасли».

По данным начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдара Мингазова, за последние три года инвестиции в дороги Чувашии составили около 9,5 млрд рублей. «Нам очень комфортно работать с правительством Чувашской Республики, — признал он. — Чувствуем поддержку, все возникающие вопросы по федеральным дорогам, в том числе по землеотводу, совместно оперативно решаем».

Глава республики рассказал о планах, стоящих перед дорожниками. В ближайшие годы намечается построить скоростную трассу «Москва — Нижний Новгород — Казань». В будущем году начнется строительство моста через реку Суру в Ядринском районе. Появятся транспортные развязки в Хыркасах, на Горьковском повороте, Вурнарском шоссе, Алатырском шоссе и Восточном подъезде, обеспечивающие движение без «пробок».

Ну а первую оценку качества работ, проделанных на торжественно сданном участке, можно будет дать в следующем году. После, так сказать, его обкатки в разных погодных условиях.

КСТАТИ В тот же день, 16 октября, Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню работников дорожного хозяйства, на котором были подведены итоги дорожно­строительного сезона 2020 года, сообщает официальный интернет­портал органов власти ЧР.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Осипова, программа дорожных работ этого года находится на стадии завершения, объем выполненных работ по итогам 9 месяцев составил 90­92%. На ремонт внутридворовых и внутриквартальных дорог, тротуаров в нынешнем году было выделено 1,5 млрд рублей. За последние три года в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» удалось отремонтировать более 432 км, реконструировать 6,5 км автодорог, построить 67,5 км сетей наружного освещения. Объем Дорожного фонда достиг 5767,8 млн рублей, что является рекордным с момента его создания.

Глава республики сообщил: начиная со следующего года будет реализовываться концепция единого заказчика по всем видам дорожных работ на автодорогах регионального и местного значения. Это позволит существенно повысить качество подготовки проектно­сметной документации, сократить сроки контрактации объектов, усилить контроль над выполнением работ, что, в свою очередь, положительно скажется на развитии автомобильных дорог республики и позволит повысить эффективность освоения Дорожного фонда.

Фото Олега Мальцева

По словам самих дорожных строителей ремонт этого участка был непростым.