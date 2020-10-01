Высокие закупочные цены на зерно не должны привести к удорожанию хлеба

19 октября на еженедельном совещании в Доме Правительства заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов обратил внимание, что закупочные цены на зерно урожая 2020 года для сельхозпроизводителей складываются достойные. Однако в связи с ростом закупочных цен на зерно перерабатывающие предприятия вынуждены повышать отпускные цены на муку, что в конечном итоге может сказаться и на цене на хлеб.

Олег Николаев отметил, что тему необходимо детально обсудить с мукомолами, руководителями хлебозаводов, чтобы выработать в течение недели конкретные меры.

«В случае необходимости мы должны поддержать отрасль, чтобы не допустить повышения цен на хлеб. Очевидно, в связи с ситуацией с коронавирусом тема требует особого внимания», — сказал он.

Заместителю Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министру экономического развития и имущественных отношений Дмитрию Краснову поручено проанализировать рынок хлебобулочных изделий на торговых прилавках и выработать подходы по взаимодействию с торговыми сетями на предмет реализации продукции местных предприятий хлебопечения.