Конькобежец из Чувашии успешно выступил на Кубке Коломенского Кремля

Гордимся успехом Тимура

Воспитанник чувашской школы конькобежного спорта, мастер спорта России Тимур Карамов показал лучший результат среди юниоров на дистанции 500 метров на ледовых дорожках конькобежного центра «Коломна» в Подмосковье. В конце минувшей недели там завершились Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля». Забег на 500 метров Тимур преодолел за 36,05 секунды. А финишную черту дистанции в 1500 метров подопечный тренера Александра Никандрова пересек вторым, показав результат 1.56,11 секунды. Хорошая новость уже успела облететь соцсети и пополнила истории о героях нашего времени под хештегами #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар.