Вурнарская школа № 1 откроется для учеников со следующей недели

Как доложила и.о. руководителя Минобразования Чувашии Алла Салаева на вчерашней планерке в Доме правительства, в здание подведено тепло, выполнены работы по водоотведению и водоснабжению, завершается ремонт фасадов. На этой неделе в школу завезут оборудование. Учреждение посетят сотрудники Роспотребнадзора, чтобы дать рекомендации по организации горячего питания. Вот и Глава Чувашии Олег Николаев изъявил желание лично осмотреть школу после ремонта и запланировал поездку в своем рабочем графике.

Напомним, из-за затянувшегося ремонта ученики начальных классов пока учатся в старом здании школы, а ребят постарше перевели на дистант.

КСТАТИ Вчера приступил к своим обязанностям новый глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов. Предыдущий глава, Леонид Николаев, как уже сообщала «СЧ», ушел в отставку 3 сентября, после скандала со срывом сроков капремонта вурнарской школы № 1.

На состоявшемся на прошлой неделе заседании Вурнарского райсобрания депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Андрея Тихонова. Новому главе администрации района 50 лет. Он работал в ЗАО Фирма «Август», возглавлял вурнарский филиал ООО «Росгосстрах», был заместителем Леонида Николаева, а после его отставки исполнял обязанности главы администрации.