Проверка выявила недостаточное количество автобусов на маршруте Чебоксары — Новочебоксарск

Cотрудники прокуратуры Новочебоксарска вместе со специалистами ГИБДД и Минтранса Чувашии провели утреннюю проверку межмуниципальных маршруток, доставляющих пассажиров из Новочебоксарска в Чебоксары.

Поводом стали жалобы в интернете на то, что утром транспорт ходит переполненный и маршруток на остановках не дождешься. Информация подтвердилась: на маршрутах № 101С, 220, 270, 331, 262, 234 проверяющие выявили факты несоблюдения установленного интервала движения. И тому есть причина — транспорта на линии не хватает. Например, на маршруте № 101С работают 24 автобуса из указанных в реестре 35, на маршруте № 220 — 16 автобусов вместо 28, а на маршруте № 270 — всего 14 автобусов вместо 30. Кроме того, сотрудники ГИБДД вынесли 3 постановления о привлечении водителей к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и выписали штрафы — по 500 рублей каждому.

А Минтранс Чувашии направил претензии в адрес 7 перевозчиков. В них говорится о необходимости устранить нарушения условий, прописанных в Реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, и о том, что в случае дальнейших нарушений будут приняты меры по прекращению действия свидетельств об осуществлении перевозок.