Проект «Сычуань — Чувашия» не может быть одобрен без учета мнения местных жителей

Об известном проекте «Сычуань — Чувашия» на этой неделе журналистам вдруг решил напомнить руководитель Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашии Александр Спиридонов.

По его словам, строительство промышленных объектов разрешается только после внесения соответствующих изменений в генеральный план поселения. Это означает, что все решения по реализации «китайского» инвестиционного проекта должны приниматься с учетом мнения жителей, чего до этого не делалось. Бизнесмены из Поднебесной не приняли во внимание многие местные законодательные требования, в результате чего было отозвано разрешение на строительство объекта в Большеалгашинском сельском поселении.

Было также подчеркнуто, что реализация инвестпроектов с участием иностранного капитала находится на контроле у федеральных органов власти, они будут пристально следить за тем, соответствует ли заявленный проект строительным нормам и санитарным правилам. Александр Спиридонов напомнил, что проект реализует Сычуаньская железнодорожная инвестиционная группа. Предусматривалось строительство молочно-товарной фермы в районе деревни Алгаши Шумерлинского района. Сейчас оно остановлено, поскольку нет проектной документации.

Эти проблемы, как сообщала «СЧ», уже обсуждаются на высоком международном уровне. По инициативе правительства Чувашии к проблеме подключился МИД России. Причина — непрозрачность действий китайской стороны. В частности, строительство началось без представления проекта, на руках были только эскизные наброски будущего завода без внятных характеристик. «Необходимо максимально представить все документы, представить все это жителям, чтобы люди могли задать свои вопросы. Основная задача — это учет интересов, мнения местных жителей, соблюдение законодательства Российской Федерации и в то же время помощь инвестору в реализации его проекта», — сказал Александр Спиридонов, еще раз отметив принцип, обозначенный Главой республики Олегом Николаевым: «Инвестор для Чувашии!»

В настоящее время от китайской стороны ждут расчеты и описание технологических методик, которые планируется применять в работе. Затем с проектом планируется основательно ознакомить жителей республики. Напомним, что к этому неоднократно призывал Глава Чувашии Олег Николаев, он с самого начала реализации проекта указывал на необходимость публичного обсуждения проекта «Сычуань — Чувашия».