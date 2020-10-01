10 организаций задолжали 257 работникам почти 20 млн рублей

На 1 сентября сумма невыплат заработной платы составляет 19,95 млн рублей. Такие данные были озвучены на заседании Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при Главе Чувашии.

При этом задолженность по заработной плате c начала года снизилась на 16,45 млн рублей, обратил внимание руководитель Госинспекции труда Алексей Метелкин. Так называемая реестровая задолженность, в которой учитываются организации-банкроты, снизилась на 7,3 млн рублей. Она имеется у 27 организаций перед 1275 работниками. Долг составляет 56,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

ЦИФРА На 45% по сравнению с началом года в республике снизилась задолженность по зарплате.

Совместными усилиями прокуратуры и республиканской власти незаконно задержанную зарплату выплатили 1286 работникам на сумму более 30 миллионов рублей, отметили также на совещании.

Олег Николаев подчеркнул, что каждое предприятие-должник по зарплате должно находиться под постоянным контролем. Органам местного самоуправления необходимо усилить работу межведомственных комиссий по вопросам снижения задолженности по заработной плате в муниципальных образованиях во взаимодействии с контрольно-надзорными органами.

Также на заседании обсудили соблюдение трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсионного возраста. Сейчас в республике их 28501 человек. Как рассказала министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, во всех районах и городах республики работают консультационные пункты по вопросам трудоустройства предпенсионеров, с вопросами они могут обратиться на «горячие линии».