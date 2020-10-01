Денис Борисов назначен врио руководителя службы судебных приставов по Чувашии

2 октября новым врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – главного судебного пристава Чувашской Республики назначен старший лейтенант внутренней службы Денис Борисов. Сегодня же заместитель главного судебного пристава Российской Федерации Денис Фирстов представил его и.о. Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Михаилу Ноздрякову. Об этом сообщает официальный портал органов власти Чувашии.

Известно, что Денис Борисов ранее работал в руководстве структурных подразделений Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве. На госслужбе он трудится с 1994 года. В системе принудительного исполнения — с 2002-го.

Михаил Ноздряков поздравил Дениса Борисова с новым назначением и добавил, что взаимодействие между Правительством Чувашии и территориальным подразделением службы судебных приставов необходимо активнее развивать.