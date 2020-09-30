ЧГПУ им. И.Я. Яковлева празднует 90-летний юбилей со дня начала учебных занятий в вузе

Учили и учат Учителей

2 октября 2020 года в преддверии Дня учителя Чувашский государственный педагогический университет празднует юбилейное событие — 90 лет со дня начала учебных занятий в Чувашском педагогическом институте.

В Чувашском пединституте 2 октября 1930 года начались учебные занятия на физико-техническом (40 студентов), общественно-литературном (42 человека) и подготовительном (28 слушателей) отделениях. В следующем году открылись рабфак и еще пять отделений: языка и литературы, математики, биологическое, социально–экономическое и заочное. Эти документальные факты стали первыми страницами «книги истории» ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.

За девять десятилетий своего существования вуз динамично развивался, пройдя путь от педагогического института — первенца высшего образования в Чувашии — до одного из крупных университетов страны, имеющего глубокие истоки и богатые традиции. Сегодня университет Яковлева — это инновационный центр подготовки педагогических кадров для Чувашской Республики и Приволжского федерального округа.

Программа юбилейных мероприятий: 08.00 — интерактивная выставка «Чувашский педагогический институт в 1930-е годы» (фойе 1 этажа главного учебного корпуса);

09.00 — диктант «Страницы истории» (аудитории факультетов);

12.00 — презентация культурно-образовательных площадок (учебные корпуса);

15.00 — праздничный концерт «День Учителя» (актовый зал главного учебного корпуса).

Ректор университета профессор Владимир Иванов поздравил коллектив со знаменательным юбилеем:

«Уважаемые преподаватели, сотрудники и ветераны педагогического труда, студенты и выпускники! Примите самые искренние, добрые поздравления с 90-летием со дня начала учебных занятий в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева и с профессиональным праздником — Днем учителя!

90 лет — праздник добра, сердечных слов и счастливых воспоминаний. Очень приятно, что 2020 год ознаменован такой памятной датой, как юбилей родного университета, ставшего для многих из нас проводником во взрослую жизнь и позволившего в числе прочих достижений с гордостью сказать — «выпускник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева».

Мы по праву можем гордиться яркими страницами истории университета, именами тех, кто стоял у истоков его создания, кто закладывал прочный фундамент перспективного развития университета, кто сохранял высокое качество подготовки компетентных и конкурентоспособных педагогических кадров, кто приумножал замечательные традиции педагогического образования в России и реальными делами поддерживал его высокий престиж. Низкий им поклон за неоценимый вклад в развитие и совершенствование системы педагогического образования!

Отрадно, что наш университет крепко удерживает высокий рейтинг среди педагогических вузов страны. Динамичное развитие университета, большой научный потенциал позволяют нашим студентам получать качественное образование, а ученым вести исследования самых актуальных проблем педагогики, психологии и менеджмента, работать над такими приоритетными направлениями, как развитие современной системы непрерывного профессионального образования, повышение качества профессионального образования, создание специализированных программ по интеллектуальному образованию, инклюзивное образование.

Традиционно в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, воспитавшем не одно поколение талантливых педагогов, День учителя встречают с особым настроением и гордостью за эту прекрасную профессию и свой вуз. Благодаря неустанному труду всего коллектива педагогический университет, сохранив уникальную академическую атмосферу и лучшие традиции отечественной педагогики, активно разрабатывает современное содержание образования, инновационные методики подготовки педагогов, а студенты и выпускники вуза добрыми делами, активной жизненной позицией прославляют свою alma mater.

Уверен, что сложившиеся в университете традиции сохранятся на долгие годы, а наши выпускники будут являться примером профессионализма и компетентности, внося существенный вклад в развитие региона и страны.

Убежден, что отмечаемый юбилей даст нашему университету мощный импульс развития, результатом которого станут новый уровень педагогического образования в России и высокий авторитет учителя в нашем обществе!

Всему коллективу университета желаю только движения вперед, новых планов, творческих идей, смелых решений. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете, возвращается к вам добрым здоровьем, хорошим настроением и энергией для новых благородных свершений!»

Фото: За 90 лет своей истории Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева подготовил более 56 тысяч высококвалифицированных специалистов. В 2020 году вуз окончили 1129 человек.

Лицензия № 2270 от 15 июля 2016 г. выд. Федеральной службой в сфере образования и науки. Реклама