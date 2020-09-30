«Чебоксарские Ястребы» не оставили своим соперникам по групповому этапу Кубка России никаких шансов

Победа с явным преимуществом

…Осень — горячая пора для мастеров игры в оранжевый мяч. Столица республики на неделю превратилась в арену спортивных битв, приняв у себя пять команд из разных уголков России. «Ястребам» противостояли молодежные составы Казани, Нижнего Новгорода, Самары и Саратова.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой тренировочный процесс к сезону «стражей» столицы Чувашии, как еще называют чебоксарскую команду, получился неоптимальным. Несмотря на это, дружине Сергея Худаева удалось съездить на товарищеские матчи в Москву, где она обменялась победами с командой «Московская Баскетбольная Ассоциация» (78:79, 83:72). После короткого спарринга «Ястребы» вернулись в столицу Чувашии и приступили к завершающей стадии подготовки к групповому этапу Кубка России.

…И вот наступил ответственный момент для команды из Чебоксар. В четырех матчах Кубка России встречи «Ястребов» развивались по двум сценариям. Дружина Сергея Худаева либо начинала с места в карьер, сразу давая понять, кто хозяин на площадке Центра маунтинбайка, либо присматривалась к сопернику, а когда он уже был изучен, делала решающий рывок.

Первый матч «стражей» прошел 26 сентября и по динамике развития событий эта игра напоминала воплощение второго сценария. В дебюте игры «Ястребы», казалось, сразу сделали рывок в счете, но баскетболистам команды «Уникс-2» (Казань), которые в тот солнечный осенний день противостояли чебоксарской команде, удавалось сокращать разрыв и порой даже вырываться вперед. Решающие изменения в счете произошли в середине третьей десятиминутки, когда отрыв нашей команды достиг 16 очков. Итоговый результат 83:63 в пользу «Чебоксарских Ястребов».

В составе «Ястребов» лучшими показателями отметились Павел Кольцов и Константин Кадыков, набравшие по 16 очков. Стоит обратить внимание на статистику Николая Рогожкина, который сделал «дабл-дабл» (двузначная результативность баскетболистов в двух показателях в одном матче), забросив 13 очков и совершив 11 подборов. Также 13 очков набрал Евгений Богдан.

Второй матч с клубом «Самара-2», прошедший 27 сентября, можно охарактеризовать как бенефис результативного баскетбола. Эта игра проходила уже по первому сценарию. С начала встречи «Ястребы» умчались на своих крыльях вперед и были недосягаемы для соперника. Отрыв чебоксарской команды по ходу матча достигал 62 очков. Конечный результат 108:53 стал закономерным итогом.

СЕРГЕЙ ХУДАЕВ, главный тренер БК «Чебоксарские Ястребы»: «У нас не было полноценной предсезонной подготовки, и игры с «молодежкой», а это игроки до 20 лет и моложе, мы рассматриваем как возможность наиграть связки и сплотить команду».

Семь игроков набрали 10 и более очков. Самым результативным стал Павел Новиков, набравший 19 очков, по 14 очков в копилку чебоксарской команде принесли Евгений Богдан и Дмитрий Лисицкий, по 13 — Антон Богдан, Павел Кольцов и Николай Долматов. «Дабл-даблом» отметился Долматов, приплюсовав к 13 очкам 11 подборов.

По ходу третьего матча 28 сентября против команды «Нижний Новгород-2», «Ястребы» не стали откладывать дело в долгий ящик и со стартового свистка арбитра устремились в отрыв. Эта встреча во многом решала, кто займет первое место. Победа получилась не такая ошеломительная, как предыдущая, но с явным преимуществом. Итог 89:58.

В этой встрече шесть игроков набрали 10 и более очков. По 13 очков у трех представителей команды: Антона и Евгения Богданов и Павла Кольцова.

Перед последним матчем оставались теоретические расклады, при которых чебоксарская команда не возьмет пальму первенства в группе A Кубка России по баскетболу. Начало матча с «Автодором-2», который прошел 29 сентября, заставило любителей баскетбола понервничать. На протяжении первой четверти была равная борьба. Казалось, нас наконец-то ждет упорная битва… К радости болельщиков, с середины второй десятиминутки «Ястребы» помчались к первому месту и выходу в 1/16 Кубка России. Итоговый счет 95:66.

В этой игре больше всего очков набрал Николай Долматов. На его счету 17 очков. К такой результативности он добавил 12 подборов. 16 очков у Антона Богдана, 13 очков + 10 передач у Павла Кольцова.

Таким образом, «Чебоксарские Ястребы» триумфально завершили этот этап Кубка России по баскетболу, выиграв группу A с соотношением (4 победы — 0 поражений). Стоит отметить, что на этой стадии турнира играли команды в других группах. Победителем группы Б стала команда «Тамбов», группы В — «Барнаул» и группы Г — «Локомотив — Кубань-2».

Скоро стартует баскетбольная Суперлига-2. Обязательно будут и новые победы в копилке команды «Чебоксарские Ястребы».

Николай Архипов

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Стартовый розыгрыш мяча в победном для «Чебоксарских Ястребов» матче с «Самарой-2». Игра прошла при полном доминировании чебоксарцев и позволила одержать им важнейшую победу.