В ядринской школе открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Поздравить его воспитанников и преподавателей приехала вице-премьер правительства Чувашии — и.о. министра образования Алла Салаева.

Развитие — в шаговой доступности

Центры «Точка роста» помогают ученикам сельских школ и школ малых городов быстрее и лучше осваивать технологические и гуманитарные навыки. Они создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». И это прекрасная возможность для школьников проявить свои способности, развить их и использовать в дальнейшем при выборе специальности.

При входе в школу гостей встречали ребята в кадетской форме, внутри играла музыка. «Это очень важно — шаговая доступность дополнительного образования по многим школьным предметам и развитие интересов по различным направлениям, — сказала Алла Леонидовна. — Это улучшает образование, увеличивает конкурентоспособность наших детей как при поступлении в вуз, так и при выборе профессии. Каждый такой центр станет и личностной точкой роста. Поэтому запущенный проект имеет большое значение для районных школ — это создание благоприятных условий для детей, стремящихся реализовать себя. На сегодняшний день по республике открыто более 80 центров. До 2024 года планируется открыть еще 100».

Вице-премьер пожелала учащимся, родителям и педагогам максимально использовать те возможности, которые предоставляет центр. Школьники смогут получить здесь современное, качественное образование по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а также дополнительное образование по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, проектной и внеурочной деятельности.

После официальной церемонии ядринская школа № 3 подключилась к всероссийскому Марафону открытий центров «Точка роста», который провел министр просвещения России Сергей Кравцов.

Предосторожность не помешает

В этот же день в Ядрине состоялось заседание рабочей группы Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики. Ядрин, к сожалению, не назовешь благополучным в этом смысле муниципалитетом. Поэтому вице-премьер Алла Салаева, министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Вера Головач до начала заседания посетили гимназию № 1, где оценили меры, принятые по профилактике и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

При проверке обращали внимание, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Измеряется ли температура при входе в учебное заведение у учеников и педагогов. Есть ли в классах дезинфицирующие средства. Применяются ли персоналом школы средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. В гимназии № 1 представители рабочей группы выявили ряд нарушений, замечания коснулись и работы пищеблока.

«На мой взгляд, эти замечания нельзя назвать мелкими, — сказал по этому поводу министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. — Это те элементарные меры предосторожности, о которых мы говорили до начала учебного года. Это работа непосредственного осуществления «входного фильтра», это термометрия и обработка рук, соответствующая фиксация температуры и проветривание классов».

Своим мнением поделилась и Алла Салаева: «Мы много говорили о необходимости соблюдения мер предосторожности. И сегодня решили проверить, как соблюдаются те нормы, которые должны применяться в школах. И мы видим, что в одной из школ много нарушений. Необходимо, чтобы каждый руководитель школы и детского сада, руководитель муниципалитета соблюдали утвержденные и понятные правила, разработанные Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения России».

КСТАТИ Поговорив с учениками гимназии № 1, Алла Салаева узнала, что они серьезно увлечены баскетболом. И сразу предложила ребятам встретиться с баскетбольной командой «Чебоксарские Ястребы». «Хотите, чтобы к вам приехала лучшая баскетбольная команда?» — спросила она. Школьники в один голос ответили: «Да, хотим!» Как написала на своей странице в Инстаграме Алла Салаева, уже на следующей неделе ожидается поездка баскетболистов в Ядрин.

Фото Василия Кузьмина

Разрезая красную ленту вместе со школьниками, Алла Салаева отметила, что впереди у этих ребят большие возможности.