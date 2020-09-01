В Новочебоксарске строится завод по производству перекиси водорода

В моногороде создается территория опережающего социально-экономического развития

Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики, утвержденная в апреле нынешнего года, предусматривает появление новых предприятий. Одно из них уже возводится в Новочебоксарске на территории публичного акционерного общества «Химпром».

Начато строительство в конце мая нынешнего года, но очень скоро здесь должен вырасти завод по производству перекиси водорода. Пуск предприятия намечен на 2022 год, сообщил Андрей Спицын, руководитель группы технологического сопровождения и эксплуатации ООО «Волжская перекись» (компании, реализующей этот проект). Пергидроль собираются получать из воздуха и природного газа — по так называемой антрахиноновой технологии.

Среди потребителей продукции — целлюлозно-бумажные и текстильные комбинаты (пергидроль используется для отбеливания бумаги и тканей), медицина, ветеринария (для дезинфекции), а также водоканалы, где пергидроль начал заменять хлор, применяемый для водоочистки, рассказывал Андрей Спицын, показывая представителям масс-медиа стройплощадку, где на месте будущего производства пока только забивают сваи. А в навигацию 2021 года, в мае — июне, водным путем из-за границы в Новочебоксарск ожидается прибытие четырех неразборных колонн, каждая в диаметре до 6 метров и длиной до 36 метров. «Это будет целая экспедиция», — охарактеризовал наш сопровождающий доставку сооружений для технологического процесса.