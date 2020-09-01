В Новочебоксарске строится завод по производству перекиси водорода

Автор: Людмила АрзамасоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В моногороде создается территория опережающего социально-экономического развития

Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики, утвержденная в апреле нынешнего года, предусматривает появление новых предприятий. Одно из них уже возводится в Новочебоксарске на территории публичного акционерного общества «Химпром».
Начато строительство в конце мая нынешнего года, но очень скоро здесь должен вырасти завод по производству перекиси водорода. Пуск предприятия намечен на 2022 год, сообщил Андрей Спицын, руководитель группы технологического сопровождения и эксплуатации ООО «Волжская перекись» (компании, реализующей этот проект). Пергидроль собираются получать из воздуха и природного газа — по так называемой антрахиноновой технологии.
Среди потребителей продукции — целлюлозно-бумажные и текстильные комбинаты (пергидроль используется для отбеливания бумаги и тканей), медицина, ветеринария (для дезинфекции), а также водоканалы, где пергидроль начал заменять хлор, применяемый для водоочистки, рассказывал Андрей Спицын, показывая представителям масс-медиа стройплощадку, где на месте будущего производства пока только забивают сваи. А в навигацию 2021 года, в мае — июне, водным путем из-за границы в Новочебоксарск ожидается прибытие четырех неразборных колонн, каждая в диаметре до 6 метров и длиной до 36 метров. «Это будет целая экспедиция», — охарактеризовал наш сопровождающий доставку сооружений для технологического процесса.

«Реализацией стратегии индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики является создание преференциальных территорий. Главой Чувашской Республики в адрес Минэкономразвития России направлена заявка по созданию территории опережающего социально-экономического развития в Новочебоксарске. В соответствии с подготовленной заявкой тут предусматривается появление более 20 новых производств, не менее тысячи новых рабочих мест, привлечение не менее 10 млрд рублей инвестиций», — пояснила Надежда Столярова, начальник отдела инвестиционной деятельности и развития территорий Минэкономразвития Чувашии.
Опубликовано: 28 сентября 2020 г.


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