Благоустройство чебоксарских дворов необходимо завершить до конца октября

Такую задачу поставил глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков во время недавнего выездного совещания по городским объектам благоустройства. Перед обсуждением он объехал и осмотрел дворы Калининского района. Оказалось, что не закончен ни один из 8 благоустраивающихся объектов.

«Во дворах по улицам Декабристов, 324-й Стрелковой дивизии, Пролетарской, Шумилова и проспекту Тракторостроителей работы идут, но темп слабый», — опубликовал позднее фотоотчет Алексей Ладыков в Инстаграм, указав при этом на генподрядчика — АО «СЗ «ТУС».

На совещании все проблемные моменты строительства были обсуждены с собственником организации Николаем Угасловым. Стороны договорились, что будут приняты все необходимые меры, чтобы завершить работы во дворах до конца октября. Субподрядчикам же глава администрации посоветовал увеличить количество работников на объектах.

СПРАВКА «СЧ» Напомним, в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики

№ 139 от 27.11.2019 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» в Чебоксарах благоустраиваются дворы: в Калининском районе по 8 проектам; в Ленинском районе по 12 проектам; в Московском районе по 15 проектам. Каждый проект благоустройства охватывает несколько дворов многоквартирных домов.

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