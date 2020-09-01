В Москве появилась еще одна точка, где можно купить продукты из Чувашии

Это ярмарка сельскохозяйственной продукции, открывшаяся на Ореховом бульваре.

В ярмарочном павильоне, оформленном во французском стиле, расположено 14 торговых мест. На витринах и прилавках — только отечественная продукция: овощи, фрукты, рыба, мясо, консервы, молочка, сухофрукты и кондитерские изделия. Помимо чувашских производителей свой товар привезли сюда фермеры и сельхозпредприятия Астраханской, Воронежской, Вологодской, Рязанской областей, Дагестана и Башкортостана.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, новая торговая точка будет открыта круглый год. «Такие ярмарки очень популярны у москвичей, — говорит он. — И это уже сложившаяся традиция в столице — покупать сельхозпродукцию у производителей, когда можно прийти, попробовать продукты и пообщаться, узнать, как и где был выращен и собран этот урожай».

Как сообщают на официальном сайте мэра Москвы, межрегиональная ярмарка, открывшаяся на Ореховом бульваре, стала 34-й по счету в столице. В ближайшее время в городе появится еще восемь таких ярмарочных павильонов.

Фото пресс-службы мэра и Правительства Москвы

Павильон ярмарки площадью 430 квадратных метров собран из быстровозводимых конструкций. В нем установлены системы отопления, вентиляции и кондиционирования, есть холодильники для хранения продуктов.