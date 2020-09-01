ИГОРЬ КОМАРОВ

полпред Президента РФ в ПФО

«Чувашия выглядит достойно по основным социально-экономическим показателям. Республика — лидер ПФО по доле организаций, осуществляющих инновационную деятельность. Предприятия региона играют значительную роль в приборостроении и химической промышленности страны, динамично развивается агрокомплекс, здравоохранение… Среди первостепенных задач, которые стоят перед новым руководством республики, — реализация национальных проектов и национальных целей Главы государства, развитие инфраструктуры и социальной сферы, восстановление экономики и занятости. Достижение этих целей требует командной работы, компетентности и настойчивости. Важно сохранить связь и прямой диалог с гражданами. Уверен, что решение проблем каждого жителя Чувашии будет безусловным приоритетом в работе».