В Чебоксарах начался отопительный сезон

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом на своей странице в одной из соцсетей рассказал глава администрации города Алексей Ладыков.

«С 23 сентября тепло подаем в детские сады, школы, больницы и в социальные учреждения. Вторая очередь — жилые дома и общественные здания. В них тепло поступит, как только среднесуточная температура на улице будет ниже +8 градусов», — говорится в сообщении.

Напомним, начать пуск тепла в больницах, школах и детских садах, не дожидаясь нормативных показателей температуры наружного воздуха, поручил в минувший понедельник на еженедельной планерке Глава Чувашии Олег Николаев. Пуск тепла на объекты социальной сферы начат и в других муниципалитетах республики.

Опубликовано: 23 сентября 2020 г.


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