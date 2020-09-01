В Чебоксарах начался отопительный сезон

Об этом на своей странице в одной из соцсетей рассказал глава администрации города Алексей Ладыков.

«С 23 сентября тепло подаем в детские сады, школы, больницы и в социальные учреждения. Вторая очередь — жилые дома и общественные здания. В них тепло поступит, как только среднесуточная температура на улице будет ниже +8 градусов», — говорится в сообщении.

Напомним, начать пуск тепла в больницах, школах и детских садах, не дожидаясь нормативных показателей температуры наружного воздуха, поручил в минувший понедельник на еженедельной планерке Глава Чувашии Олег Николаев. Пуск тепла на объекты социальной сферы начат и в других муниципалитетах республики.