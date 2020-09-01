Детективы раскапывают тайны прошлого

Автор: Семен АлицевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Школьники учились стрелять из лука и слушали лекции археологов

…Готовить пищу на огне, стрелять из лука, заниматься археологическими раскопками — всему этому научились члены полевой археологической школы «Детективы прошлого». Реализовать идею помог грант Министерства науки и высшего образования РФ, а сам палаточный лагерь раскинулся в Алатырском районе, неподалеку от села Иваньково-Ленино.
Экспедиция с участием школьников и студентов длилась 16 дней. Распорядок дня участников был разделен на две части. В первой половине дня они участвовали в раскопках (работа лопатой и расчисточным инструментом, работа в камеральной лаборатории), а во второй — слушали лекции ученых-археологов и изучали различные древние ремесла и занятия, в том числе стрельбу из лука и метание копья.
Поиски оказались плодотворными. Удалось найти первое в регионе кремационное погребение IV века, зерновую яму с остатками зерна, и собрать представительную коллекцию керамики, изучение которой позволит лучше понять, как формировалась крупнейшая в Поволжье именьковская культура. Были найдены также следы распашки и выпаса животных, предположительно XVI века.
Раскопки проходили в августе, в работе школы приняли участие более 50 человек. Тем не менее, организаторы приложили усилия для того, чтобы пребывание в экспедиции было безопасным для всех ее участников. Как рассказал руководитель и автор идеи проекта доцент ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, старший научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук Николай Мясников, при отряде постоянно находился врач, у всех были маски, справки о здоровье, регулярно производилась обработка рук.

Фото vk.com: Раскопки проходили на противоположном берегу Суры, поэтому каждое утро археологам приходилось переправляться через реку на лодках.

«Идея для гранта витала в воздухе, — вспоминает Николай Мясников, — у нас ежегодно проходят научные экспедиции и мы часто привлекаем для участия в них школьников и волонтеров. Поэтому, когда мы узнали о грантовом конкурсе, долго думать над тем, какой проект предложить, не пришлось. Смысл был в том, чтобы те ребята, кто не знаком еще с археологией, могли поучаствовать в реальных раскопках и научиться делать что-то своими руками, как это делали древние люди».
Участники экспедиции с теплотой вспоминают время, проведенное в полевой школе. «Я узнал много нового из быта древних людей на археологических раскопках, было интересно, познавательно», — рассказал ученик школы № 39 Евгений Белкин.
В последний день экспедиции все новички прошли церемонию посвящения в археологи в виде серии шуточных испытаний и конкурсов. На следующий год организаторы школы планируют повторить мероприятие, если, конечно, позволит ситуация. Но пока ученым об этом думать рано — им предстоит серьезная работа по обработке и реставрации найденного материала, составлению отчета, написанию авторских научных текстов.

 

Фото автора
В музее Института гуманитарных наук богатая коллекция старинной утвари. После экспедиции полевой школы «Детективы прошлого» она пополнилась новыми экспонатами.

Опубликовано: 22 сентября 2020 г.


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