Церемонии вступления в должность губернаторов начались на прошлой неделе и продлятся до конца октября

Первое торжественное мероприятие прошло 16 сентября — в этот день на пост губернатора Калужской области официально заступил Владислав Шапша. На следующий день присягу губернатора Ленинградской области принял Александр Дрозденко. Для него это событие состоялось уже в третий раз.

Также в третий раз избран Президентом Татарстана Рустам Минниханов. Церемонию его вступления в должность провели 18 сентября в Государственном большом концертном зале имени Сайдашева в присутствии почти 800 гостей. В этот же день на посты руководителей регионов официально заступили губернаторы Иркутской и Смоленской областей Игорь Кобзев и Алексей Островский.

21 сентября стало самым массовым днем вступления в должности глав регионов. В музыкальном театре Ростова-на-Дону прошла церемония инаугурации вновь избранного губернатора Ростовской области Василия Голубева. В Пензенском драмтеатре пост губернатора принял избранный на второй срок Иван Белозерцев. Из Дворца детского творчества в Петропавловске-Камчатском велась трансляция церемонии вступления в должность губернатора Камчатского края Владимира Солодова; присутствовали на ней его мать, жена и новорожденный сын. А инаугурации Главы Республики Калмыкии Бату Хасикова и губернатора Тамбовской области Александра Никитина прошли, так сказать, по месту работы — в зале заседания Дома правительства Калмыкии и в большом зале администрации Тамбовской области.

22 сентября, помимо Чувашии, торжественные церемонии принятия власти состоялись еще в двух регионах. В Биробиджане на посту губернатора Еврейской автономной области начал работу Ростислав Гольдштейн. А во Дворце культуры Брянского машиностроительного завода принимал поздравления и напутствия вновь избранный на пост губернатора области Александр Богомаз.

23 сентября очередь принимать присягу настанет для губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и Главы Республики Коми Владимира Уйба. 2 октября вступит в должность новоизбранный губернатор Севастополя Михаил Развожаев. На начало октября запланирована и инаугурация губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Пока еще неизвестно, когда состоится официальное вступление в должность губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Церемония была назначена на 21 сентября, но за пять дней до нее новоизбранный губернатор пожаловался на симптомы простуды и оформил больничный. «Тест на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекает в легкой форме, но Махонин решил не рисковать и лечь в больницу, — сообщают в пресс-службе правительства Пермского края. — Несмотря на госпитализацию, он продолжает работать в онлайн-режиме».

КСТАТИ С 11 по 13 сентября в 18 областях и республиках России выбирали губернаторов и глав регионов, а в Ненецком и Ханты-Мансийском АО руководителей автономных округов утвердили парламенты. Как сообщает РБК, в девяти регионах победу на выборах одержали временно исполняющие обязанности губернаторов, назначенные Владимиром Путиным. Среди 89 претендентов были представители 15 политических партий и самовыдвиженцы.