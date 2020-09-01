Начался новый этап

НИКОЛАЙ МАЛОВ, депутат Государственной Думы:

«…13 сентября Олег Николаев одержал убедительную победу, за этим стоит сильная поддержка и огромное доверие избирателей. Это тяжелый и ответственный груз, который ложится на плечи нового Главы республики. Региональное отделение партии «Единая Россия» не случайно поддержало кандидатуру Олега Николаева. За короткий срок руководителю региона удалось консолидировать все здравые силы республики. Если он будет и дальше опираться на них, а также на мудрость предков, нашу славную историю, то все у нас вместе должно получиться. Перед нами стоят большие вызовы, и ни у кого нет сомнений, что всех ждет большая работа. И только вместе мы сможем преодолеть все трудности и достичь высоких результатов во благо республики и ее жителей».

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ, депутат Государственной Думы:

«Еще будучи врио Главы республики Олег Николаев доказал, что он — объединитель всех здоровых сил нашей республики. В ближайшие пять лет перед ним очень важная и ответственная задача: Комплексная программа социально-экономического развития Чувашии должна осуществиться. Она касается каждого жителя нашей родной республики и должна улучшить жизнь каждого».

СЕРГЕЙ МИРОНОВ, депутат Государственной Думы, председатель Всероссийской политической партии «Справедливая Россия»:

«По итогам видеоконференции, прошедшей 3 сентября, Президентом России дана высокая оценка тому, что сделано Олегом Николаевым за время его исполнения обязанностей. Есть программа, есть желание, есть силы и есть поддержка жителей Республики Чувашии, которую они продемонстрировали на выборах 13 сентября. И впереди большая работа на благо своей республики и страны».

АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ, депутат Государственной Думы, председатель Всероссийской политической партии «Родина»:

«Свое мнение я высказал Олегу Николаеву еще изначально, как только Президент России одобрил его кандидатуру в качестве исполняющего обязанности Главы региона: я сразу его поздравил и сказал, что мы будем поддерживать безоговорочно. Я просто знаю Олега Алексеевича давно: и как человека, и по работе. Чувашия — редкий регион, где есть консенсус определенных политических партий, которые исповедуют именно национальные интересы нашего общего многонационального народа. Олег Николаев — человек, который здесь родился, вырос, карьеру здесь сделал, ушел на федеральный уровень и потом вернулся — это дорогого стоит. Я уверен в том, что он справится. И нам будет абсолютно не стыдно, что мы его поддержали. Более того, мы его и дальше будем поддерживать. Вне всякого сомнения».

НАТАЛИЯ ПАРТАСОВА, заместитель председателя Высшего экономического совета Чувашской Республики, заместитель генерального директора АО «Элара»:

«Сегодня радостный день, начался новый этап. Да, он будет тяжелым, потому что одно дело выиграть выборы и дойти до дня официального вступления в должность, когда, наконец, можно избавиться от приставки «и.о.», и другое — взять на себя очень большую ответственность. Это ответственность и всей команды, которая работает с Олегом Николаевым, всех наших предприятий, потому что те задачи, которые поставил Олег Алексеевич будучи врио, нужно будет еще реализовывать. Это неустаннейшая, серьезнейшая работа. И что символично — сегодня, 22 сентября, необычный день. День осеннего равноденствия. Это сила, энергетика. Я бы очень хотела, чтобы та энергия, которая в нем есть, пребывала постоянно с ним, чтобы его каждодневный труд был направлен на созидание Чувашской Республики, на реализацию всех наших проектов. Это действительно новая страница в летописи, которую писать нам всем вместе. И каждая строка в ней должна быть на благо всех жителей Чувашии, чтобы все гордились нашей республикой. Потому что она этого заслуживает».

АЛЕНА АРШИНОВА, депутат Государственной Думы:

«Здесь сегодня собрался большой коллектив единомышленников и у всех одна задача — это работа во благо жителей республики, ради тех, кто подтвердил свое доверие… Для нас очень важно, чтобы Олег Николаев смог реализовать свою программу, в том числе ту, которая была выработана нами совместно на площадке Высшего экономического совета. Главное, чтобы нашими совместными усилиями и усилиями первого президента республики, ныне первого вице-спикера Совета Федерации, усилиями партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Родина» и других политических сил выполнялась командная работа. Олег Николаев показал себя командным игроком, который постарался быть выше политических брендов, и я думаю, мы сохраним наше полезное взаимодействие».

ИГОРЬ МОЛЯКОВ, депутат Государственной Думы:

«Мы работаем с уже Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым ежедневно. Одна из задач нашей работы — это привлечение инвестиций в республику. Также немаловажным является работа, направленная на создание рабочих мест. Надо сделать так, чтобы и женщины, и мужчины, специалисты, которые решили работать в Чувашии, получали достойную заработную плату. Это залог того, чтобы люди не покидали родную республику. Мне очень приятно, что при участии Олега Николаева решается проблема знаменитого водовода в Шемурше, Батырево и в южной части Комсомольского района. Мне хотелось бы, чтобы эти приоритеты сохранились в работе Олега Николаева в должности Главы Чувашии».

Подготовили Елена Тры, Ольга Казакова, Игорь Васильев

Фото Максима Васильева: Сергей Миронов подарил Главе Чувашии национальный костюм и добавил: «Так должен выглядеть настоящий князь».