Была в Чебоксарах улица Кузнечная…

Фото Конона Белкова, город Чебоксары, середина 1950-х, начало 1960-х годов

Перенесемся в 1955 год и, выйдя из арки, повернем налево. Вот она, будущая центральная площадь города, но пока это улица Карла Маркса и дорога к Дому Советов, с липовыми аллеями по сторонам.

Перед 36-квартирным домом (дом № 31) был небольшой скверик. Слева видно ограждение скверика и пока еще чахлые деревца в нем. Время шло, деревья росли, а ограда с лепными вазонами постепенно ветшала. В середине 1980-х ее, утратившую к тому времени свое значение, убрали, а вместе с ней и деревья, которые за тридцать лет разрослись и полностью закрыли дом. Правда не все — на те, которые остались, можно и сейчас посмотреть, они уже тоже выше дома выросли, но растут аккуратно, с соблюдением дистанции.

Справа видна часть забора, ограждающего стройплощадку сельхозинститута, а между этими оградами лежит мощенная камнем дорога, ведущая к Дому Советов. Это и есть улица Кузнечная. Старейшая, между прочим, городская улица, упоминавшаяся наряду с Ярославской еще лет двести тому назад. Она и начиналась от улицы Ярославской, затем пересекала Благовещенскую (Карла Маркса), Архангельскую (Ленинградскую), Басурманскую (Урицкого — Президентский бульвар) и уходила вниз к Старо-Басурманской (Баумана — Пионерская набережная).

В 1933 году, с началом строительства Дома Советов, улица как бы разделилась на две части: верхнюю — до Ленинградской и нижнюю — после Урицкого. Верхняя часть в 1960 году, при возведении памятника Ленину, сократилась до небольшого переулка между улицами Ярославской и Карла Маркса, а нижняя в начале 1980-х при строительстве инженерных сооружений Чебоксарского залива вообще исчезла с карты города.

Так что до нашего времени дожил только этот отрезок улицы на первом плане фотографии. Кстати, улицу никогда не переименовывали, но кто сейчас вспомнит ее название?

И опять весна 1960-го года. Праздничные дни — на фасаде Дома Советов красуется надпись «1 Мая». Именно перед входом в здание тогда устанавливались трибуны. Только вот прошел праздник, или же только предстоит демонстрантам пройти перед Домом Советов, по фотографии не определишь. Наверняка это знают уже знакомые нам по прошлой фотографии шофер дядя Паша, детишки из села Кугеси и маленький Валерик.

Но самое интересное происходит за их спиной — улица Карла Маркса уже расширена за счет сквера, а продолжение Кузнечной перегорожено бетонными плитами. Полным ходом идут работы по сооружению памятника Ленину и совмещенных с ним гранитных трибун. Работы эти начались в марте, и мало кто верил, что такое грандиозное сооружение можно построить за неполных четыре месяца. Но 24 июня, в день 40-летия Чувашской автономии, памятник будет открыт.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова