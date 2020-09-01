Театр начинается с санитайзера

Что нас ждет в новом сезоне

На пресс-конференции в минувшую пятницу директора театров рассказали, как они провели это лето и что ожидает зрителя осенью. Во время карантина многие из них были заметно активны онлайн. Сайт и страницы кукольного театра в соцсетях за это время посетили 127 тысяч зрителей, многие таким образом впервые узнали о его существовании. Экспериментальный театр организовал целую «телестудию»: актеры разобрали костюмы домой и сняли 15 передач и множество коротких роликов с хештегом #сидимдомасмотримдождь.

Многие актеры, как могли, старались поддержать зрителей со своих личных страниц, и их ролики (например, «Две хохлатые хохотушки» Оксаны Ананьевой и Дианы Яковлевой) набрали не одну тысячу просмотров. По-настоящему отлучены от работы были только артисты Чувашской государственной академической капеллы — это только в песне хорошо иметь замечательного соседа, который с утра упражняется на кларнете и трубе, а в реальной жизни кто-то обязательно постучит вам в стену.

Уже начиная с августа в большинстве учреждений шли репетиции, так что к 11 сентября, когда им снова разрешили встречать зрителей, наши театры оказались во всеоружии. Самым сложным, по словам директоров, было соблюсти все необходимые меры безопасности, но с этим учреждения уже справились: обзавелись санитайзерами и бесконтактными термометрами, а также установили специальную программу рассадки посетителей. Заполняемость залов не должна превышать 50%, но даже их обеспечить не всегда получается: зрители, пришедшие семьей, не обязаны сидеть в метре друг от друга, зато такое расстояние должно оставаться свободным вокруг них. Так что приобретать билеты советуют онлайн.

Однако все трудности остались позади, и театральный сезон начинается. Первыми его открыли постановками для школьников Театр юного зрителя и Экспериментальный театр, 27 сентября состоится большой концерт с участием всех солистов, балета, хора и оркестра в оперном, 29-го — академическая капелла в ТЮЗе представит программу «С любовью, верой и надеждой», 1 октября премьерой «Поединка» по Куприну стартует Русский драматический, а чуть позже, в середине октября, в ЧГАДТ покажут классическую постановку «Ялта» и новинку — трагедию «Шуйттан чури» («Раб дьявола») по пьесе Якова Ухсая.

Премьерами этой осенью будут баловать все. В рамках перенесенного на осень балетного фестиваля 17 октября покажут балет «Дорога лебедей» Андрея Галкина, поставленный на грант Главы Чувашии к 100-летию республики, а на оперном фестивале 20 ноября — оперу «Монтекки и Капулетти» Винченцо Беллини. Театр кукол в начале ноября представит спектакль по «Трем толстякам» Юрия Олеши в постановке режиссера из Южно-Сахалинска Антонины Добролюбовой. Художника Ларису Митена-Прободняк для работы над спектаклем пригласили из Гродно. Работа со специалистами такого уровня стала возможна для наших детских театров благодаря проекту «Единой России» «Культура малой родины»: ежегодно с 2018 года участники проекта получают по 5-10 миллионов, что позволяет и обновить сценическое оборудование, и приобрести транспорт для гастрольных поездок, и пригласить постановщиков. Новогодняя сказка «Серебряное копытце» тоже ставится по «партийному» проекту, как и «Алые паруса» в ТЮЗе, которые мы увидим уже в ноябре.

Много предстоит и обменных гастролей: в Русский драм в начале ноября приедет Санкт-Петербургский «Такой театр», а в конце — гости из Тамбова, в кукольный привезут театр из Орла, в ТЮЗ, в рамках «Больших гастролей», — из Воронежа. Чувашская государственная академическая капелла собирает известных уроженцев Чувашии из разных стран и городов на международный фестиваль «Созвездие земляков», а в филармонии в концерте к 80-летию Союза чувашских композиторов примут участие солисты из Москвы.

Только Экспериментальный театр сообщил, что никуда выезжать в ближайшее время не планирует: у небольшого коллектива (всего 13 актеров) хватает работы и дома. Кроме спектаклей (в рамках «партийного» проекта — «Рыбка, Васька и Пес с ними» Александра Штендлера и «Незнайка и Ко» на стихи современного чувашского драматурга Андрея Вельева) предстоит еще ремонт нового здания — актерам передали бывший кинотеатр «Атал».

Понятно, что это не все новости театрального мира, которые нас ожидают, но уже сейчас видно, что театральная осень будет насыщенной.

Фото rusdram21.ru

«Раб дьявола» — чувашский «Фауст», написанный Яковом Ухсаем по мотивам незавершенного произведения Константина Иванова. Чтобы полнее передать буйство злых духов, в спектакле используют чувашские народные инструменты: рожки, барабан, пузырь. Постановка осуществляется на грант Главы республики.