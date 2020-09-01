Состоящий на учете у психиатра чебоксарец напал с ножом на школьницу

Вечером 12 апреля трое подростков стояли на лестничной площадке дома по улице Болгарстроя в Чебоксарах. Поднимавшийся по лестнице мужчина, в руках которого был нож, неожиданно нанес им удар по руке 15-летней девушки, стоявшей к нему спиной. Нападавший замахнулся ножом и на друзей пострадавшей, но один из подростков оттолкнул его, и ребята смогли отбежать в безопасное место.

Школьница была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Как установили сотрудники полиции, нападение было совершено проживавшим в том же доме 31-летним психически нездоровым чебоксарцем. По окончании расследования следственным отделом ОП № 3 УМВД России по г. Чебоксары уголовное дело было направлено в суд для применения к горожанину принудительной меры медицинского характера, с помещением его в медучреждение специализированного типа.