Жительница Чебоксар оформила кредит и перевела мошенникам почти миллион рублей

Звонивший ей незнакомец представился сотрудником банка и попросил подтвердить, правда ли, что женщина оформляет крупный кредит на свое имя. Никакого займа горожанка брать не собиралась и решила защитить себя от мошенников, выполняя указания телефонного «банкира». В итоге, сама того не желая, получила онлайн-кредит в сумме около одного миллиона рублей и перевела эти деньги на карту преступника.

МВД по Чувашии убедительно просит не общаться по телефону с незнакомыми людьми и проверять полученную от них информацию непосредственно в кредитном учреждении.