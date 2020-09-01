Молодежные движения поделятся опытом и объединят усилия

«Молодежь Чувашии» — так называется движение, меморандум о создании которого был подписан на днях в присутствии врио Главы Чувашии Олега Николаева руководителями пятнадцати молодежных волонтерских центров и НКО республики.

По словам участников встречи, идея подписания меморандума возникла вследствие общего желания молодежных НКО республики объединить усилия и направить свои ресурсы на всестороннюю поддержку молодежных инициатив, реализацию амбициозных проектов. Одной из важных задач лидеры нового движения считают развитие молодежных движений в муниципальных районах республики. Участники встречи готовы делиться опытом по написанию грантовых заявок на реализацию социальных проектов, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

«Надеюсь, что в рамках подписания этого меморандума вы сможете дойти до каждого муниципалитета и организовать помощь муниципальным образованиям и соответствующим молодежным движениям. Если у вас это получится, я вам буду благодарен», — сказал врио Главы Чувашии.