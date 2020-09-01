А из нашего окна… одноэтажный город. Чебоксары, конец 1950-х — начало 1960-х годов

Фото Конона Белкова

…Все здания на фотографии сверху, которые ростом повыше второго этажа, построены в 1950-е годы. А еще в середине 1920-х годов за улицей Ярославской города вообще не было — только овраги, по которым текли речки Кайбулка и Кнутиха. Вокруг них сплошные поля, и лишь на горизонте были видны деревья, да и то вдоль Казанского тракта.

В годы первых пятилеток жилищное строительство в Чебоксарах не успевало за ростом населения. Большинство рабочих жили в ведомственных общежитиях и домах барачного типа, кто-то снимал комнату в частном секторе, кто-то добирался на работу из деревень. Всем хотелось иметь свой угол, и в начале 1930-х годов выходом из положения стало индивидуальное жилищное строительство. В марте 1940 года наша газета писала: «Продолжается прием заявлений на отвод земельных участков. Дома строят учителя, инженерно-технические работники, рабочие и служащие». Кстати, ссуда на строительство (про ипотеку тогда и не слышали) выдавалась под 2% годовых. Еще через десять лет, в ноябре 1950 года, газета сообщает: «На индивидуальное жилищное строительство было отпущено 4,6 миллиона рублей. В результате за последние три года в городе возникло 778 жилых индивидуальных домов и около 200 домов строится».

Посмотрим теперь из окна на восток от улицы Карла Маркса. Яркий образец «дома барачного типа» (брусковый, оштукатуренный, с удобствами во дворе) стоит одной стороной впритык к сельхозинституту, другой смотрит на Кузнечную улицу. Чуть поодаль улица Ярославская — это старые городские улицы. А дальше почти до горизонта сплошные деревянные дома, и не сразу разберешь, где там улицы Бассейная, Пушкина, Байдукова, Базарная, Дачная, Колхозная, Пионерская, Металлистов… Это и есть индивидуальное жилье, построенное «рабочими и служащими», и пока домам этим, самое большее, по тридцать лет. Граница — улица Калинина, а уже за ней видны новые многоэтажные дома поселка текстильщиков. Такие же дома строились и в центре города. В каждом из них могли поместиться жители нескольких десятков частных домов. И, видимо, поэтому такие дома тогда уважительно именовали не по адресам, а по количеству квартир. К примеру, «наш» дом был 36-квартирным, первый дом на проспекте Ленина — 68-квартирным и так далее.

Нагляделись с высоты, пора на землю спускаться. Выйдя из арки, видим детей у автомобиля «Москвич», сзади здание сельхозинститута, справа виднеется тот самый барак. 1960 год — на пустыре у сельхозинститута недавно посажены липы, по мере их роста здесь постепенно образовался сквер, а в 1981 году в центре этого сквера появился фонтан «Одуванчик». Для нынешнего поколения стоит добавить, что сейчас на этом месте стоит церковь Рождества Христова.

Сельхозинститут, между прочим, строился не в чистом поле, но, как писали в газету жители этого района: «Мы ничуть не были огорчены тем, что наш дом, в котором прожили долгое время, пришлось переносить на другую улицу. Наш дом был перенесен на улицу Пугачева довольно быстро. На его месте стали сооружать одно из крупных и красивых зданий в Чебоксарах». Заметьте, «перенесен», то есть разобран и поставлен на новом месте — не сломан. Ну а барак сломали. Альберт Белков помнит, как в 1962 году лазили они с пацанами по развалинам.

Также он вспомнил, что машина была служебная, шофера звали Павел, а малыша в пуховой шапке — Валерик. У капота стоят брат с сестрой, которые часто приезжали к Белковым в гости из села Кугеси — отец после окончания Казанского юридического жил там, снимая комнату у их родителей. Как звали ребят, Альберт сейчас уже не вспомнит, но по тем временам они были как родственники.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова