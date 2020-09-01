Когда в квартире двум собственникам не ужиться

А мирно разрешить проблему не получается

Суд отказал в иске жительнице Новочебоксарска, которая просила вселить ее в однокомнатную квартиру, где она имеет долю.

Как поведала в судебном заседании Екатерина Степанова, в спорной квартире она имеет в собственности 1/12 доли, остальная жилплощадь принадлежит на праве собственности ответчице Ирине Петровой (имена и фамилии действующих лиц изменены). Однако та не впускает ее в квартиру, где сама проживает, не желает выдать ключи от входной двери. Но это же несправедливо, полагала истица, потому и обратилась в суд, чтобы отстоять свои нарушенные жилищные права.

Тем не менее Степанову ждало разочарование. В суде установлено, что общая площадь спорной квартиры — 33 кв. метра, жилая — 18 кв. метров. 11/12 долей принадлежат ответчице Петровой, которая приводит свои аргументы, почему против вселения Степановой. У нее же крохотная доля в общей долевой собственности — размером всего в полтора метра! Как истица собирается жить на таком пятачке? Предлагала ей ответчица: выкупай, Екатерина, мою долю или продай мне свою! Ведь совместное проживание в однокомнатной квартире с чужим человеком просто невозможно. Степанова поясняет: дело не в том, что ей негде жить, она имеет дом в поселке и в городской квартире долю, но в спорной однокомнатной квартире она будет чувствовать себя комфортнее, может хранить там свои вещи, а на выкуп доли ответчицы у нее нет денег.

То есть соглашение между сторонами по возникшему спору не достигнуто, констатировал суд. Между тем вселение истицы в спорную квартиру не будет отвечать требованиям статьи 247 Гражданского кодекса РФ, поскольку отсутствует реальная возможность пользования указанным жилым помещением без нарушения прав других лиц, проживающих там. Выделить истице ее долю (полтора квадратных метра) в натуре невозможно, такой комнаты в квартире нет, соответственно порядок пользования ею между сособственниками (не являющимися членами одной семьи) определить невозможно.

Участник общей долевой собственности на жилое помещение не обладает безусловным правом на вселение в него и, следовательно, на проживание там. Реализация этого права зависит от размера его доли в праве собственности на жилое помещение и соглашения собственников. Принимая решение, суд учел действующее законодательство и правоприменительную практику Верховного суда РФ по таким спорным вопросам. И то, что возникшие правоотношения между сторонами по поводу спорного объекта относятся к исключительному случаю. Поскольку доказано, что этот объект не может быть использован всеми собственниками по назначению без нарушения прав другого собственника. И в полном объеме отказал Степановой в ее исковых требованиях.

Получается, остается самое доступное — продать свои полтора метра Петровой, раз уж нет денег, чтобы выкупить ее жилищную долю, что и предлагала ответчица. Кстати, по закону участник общей долевой собственности имеет первоочередное право на выкуп квартирной доли при ее продаже.