Владельцы коттеджей по ул. Лебедева захватили более 6000 кв. метров муниципальной земли

Третий год длится эпопея, связанная с самозахватом земельных участков на улице Лебедева в Чебоксарах. Но скоро в этом деле будет поставлена точка, считают в Управлении Росреестра по Чувашии.

А началась история с обращения в это ведомство в 2018 году «Водоканала» с просьбой проверить законность использования земельных участков на улице Лебедева в северо-западном районе, где расположены частные дома. Организация намеревалась провести там обследование двух водоводов. Но в процессе подготовительных работ выяснилось, что основная масса инженерных коммуникаций находилась за капитальными ограждениями. Налицо — массовый самозахват жителями улицы территории, принадлежащей муниципалитету.

Сотрудники Росреестра проверили сей факт. Действительно, было обнаружено самовольное занятие жителями улицы городских земель с водопроводными линиями. Нелегально муниципальную землицу в частном секторе прихватили 27 домов. Причем речь идет не о 10-20 квадратных метрах, а о захвате территории общей площадью более 6000 квадратных метров. По предварительным подсчетам, местные жители незаконно расширили свои владения в общей сложности на 32 миллиона рублей.

Летом того же года Росреестр всем нарушителям выдал предписания устранить выявленные нарушения земельного законодательства. Иначе говоря, самозахватчикам надлежало в течение пяти месяцев перенести незаконно установленные ограждающие конструкции вместе с опорами для них с земли общего пользования. Однако лишь семь граждан добровольно убрали ограждения. С остальными землепользователями пришлось судиться. В итоге 10 исков администрации Чебоксар об освобождении муниципальных земельных участков были удовлетворены. Столько же исков находится в суде на рассмотрении. Судьба еще двух земельных участков пока решается.

«Самовольное занятие земельных участков не всегда разрешается таким вот образом, — комментирует ситуацию руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. — Бывают случаи, когда нелегально присоединенные земельные метры можно узаконить. Но в конкретной ситуации был выявлен не просто самозахват муниципальной собственности, а ограничение доступа к водопроводным коммуникациям, что недопустимо. Случись авария, были бы проблемы со сроками и качеством восстановительных работ. Согласно нормам действующего законодательства к землям общего пользования должен быть беспрепятственный доступ».

Как уже сказано, не все граждане добровольно согласились освободить земельные участки, поэтому местная администрация была вынуждена обратиться в суд. «Если и судебное решение не будет исполнено, то к делу подключатся судебные приставы и добьются сноса незаконно установленных заборов и ограждений, причем возмещение расходов ляжет на граждан», — не оставила выбора инициаторам самозахвата муниципальной земли Екатерина Карпеева.

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