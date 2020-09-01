Ремонтная кампания «Чувашэнерго» подходит к успешному завершению

Не пугает осень, не страшит зима

«Наносим последние штрихи!» — довольные, говорят занятые покраской металлической части ограждения территории подстанции 110/6 кВ «Тиньговатово» энергетики. И на этом, можно сказать, капитальный ремонт объекта завершится. Впрочем, к финишу идет вся ремонтная кампания филиала «Россети Волга» — «Чувашэнерго»: осенне-зимний период, когда линии электропередачи и энергооборудование испытывают максимум нагрузок, электросетевой комплекс региона встречает во всеоружии.

Ремонт ПС «Тиньговатово», расположенной в Цивильском районе, безусловно, только покраской забора и оборудования не ограничился. «Подстанция далеко не новая, обеспечивает электроэнергией ряд значимых объектов, среди которых — находящаяся рядом нефтеперекачивающая станция. Потому забота о надежности ее работы очень даже оправданна. А цель, как известно, оправдывает средства: затраты на капитальный ремонт составили 2,5 млн рублей», — рассказывает заместитель главного инженера Северного производственного отделения филиала Виктор Рылов.

Выполнены ремонт и техобслуживание, проведены испытания двух силовых трансформаторов, семи выключателей — шести масляных и одного элегазового. Отремонтированы заземлители и разъединители, секции шин, устройства обогрева оборудования, щитов переменного и постоянного тока и т.д. «Теперь за работу подстанции не переживаем!» — отмечает Ольга Молчанова, единственная женщина в составе оперативного персонала «Чувашэнерго», которую мы застали за проверкой давления элегаза в том самом выключателе. Работает в энергокомпании с 1996 года — ее словам верить можно.

Не стоит переживать и за многие другие подстанции — нынче капитальному ремонту подверглись 44 из них. В том числе такие крупные, как ПС «Аликово», «Вурнары», «ЯМЗ». Тем самым серьезно повышен уровень надежности электроснабжения потребителей. ПС «Аликово», к примеру, обеспечивает киловаттами почти полтора десятка тысяч потребителей Аликовского района, среди которых и социально значимые объекты: центральная райбольница, 8 школ, 3 детских сада…

Большую работу выполнили и на введенном в эксплуатацию в 1987 году оборудовании ПС «ЯМЗ». В списке потребителей, получающих от нее электричество, тоже много социальных учреждений Ядринского района. А подстанция «Вурнары» помимо надежного энергоснабжения жителей 12 населенных пунктов имеет большое значение и в плане развития экономики Вурнарского района — от нее запитаны фирма «Август», завод смесевых препаратов, объекты филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — «Заволжское ЛПУМГ» и другие предприятия. Подстанция введена в строй еще в 1962 году — с капитальным ремонтом получила новое дыхание, еще послужит.

— Также отремонтировано 613 км линий электропередачи всех классов напряжения, — продолжает заместитель главного инженера по техническому развитию и эксплуатации филиала «Чувашэнерго» Сергей Клементьев. — Проведены расчистка и расширение просек ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности на площади 452 га, что тоже является важным условием надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса: повышается надежность работы воздушных линий электропередачи, сокращаются сроки нахождения мест повреждений ВЛ, уменьшается вероятность возникновения пожаров в лесных массивах и населенных пунктах. Общий объем затрат на ремонтную кампанию 2020 года составил 210 млн рублей.

При этом Сергей Пантелеймонович акцентирует внимание на том, что при проведении ремонтов используется самое современное оборудование — от ограничителей перенапряжения, обеспечивающих более надежную защиту оборудования на подстанциях, до самонесущего изолированного провода на линиях электропередачи. В этом мы убедились и в деревне Анишкасы Цивильского района, еще на одной улице которой нынче протянули новую воздушную линию. Старые деревянные опоры, простоявшие три десятка лет, заменили на новые железобетонные. На смену голого алюминиевого провода пришел СИП. «Более надежные и безопасные — им даже ураганные ветры не страшны», — заверил начальник Цивильского РЭС Юрий Николаев. Не забыли и про уличное освещение — на радость жителям деревни. Так и говорят: «Теперь и ночью на улицу выходить не боязно».

Планомерная работа по модернизации электросетевого комплекса, внедрение новых технологий, замена и своевременный ремонт оборудования, повышение квалификации оперативно-ремонтного персонала приносит свои плоды и в плане снижения аварийности, количества технологических нарушений в сетях. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года за январь-август текущего года аварийность в сетях 0,4 кВ и выше уменьшилась на 2,4%. Большое внимание уделяется и сокращению времени на восстановление электроснабжения потребителей при технологических нарушениях. В филиале энергокомпании ведут, оказывается, и такую статистику: средняя длительность перерыва электроснабжения потребителей в сети 6 кВ и выше составила 1 час 12 минут — на 8% меньше, чем в январе-августе прошлого года.

…Хотя и побаловала первая декада сентября не совсем привычной для этого времени теплой погодой, все равно осень вступает в свои права. А там и зима не за горами. В том, что сумеют обеспечить комфорт потребителям и пройдут очередной ОЗП достойно, без эксцессов, энергетики не сомневаются. Уверенность придают качество и объемы работ, выполненных в ходе ремонтной кампании, та ответственность, которую проявил при проведении ремонтов весь персонал филиала.