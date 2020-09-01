«Все было очень конкурентно…»

Доверие оказано, поставлена задача его оправдать

С оглашения предварительных итогов Единого дня голосования началось и еженедельное совещание в Доме правительства Чувашии.

«Выражаю огромную благодарность за слаженную работу и органам исполнительной власти, и органам местного самоуправления, и Центральной избирательной комиссии, и всем людям, которые были вовлечены в организацию процесса, — сказал врио Главы Чувашии Олег Николаев в начале планерки. — Да, конечно, в эти дни поступало значительное количество обращений и жалоб, на которые вовремя реагировали, разбирались в них, и нередко оказывалось, что кто-то использовал разные выборные технологии для того, чтобы просто повредничать…»

Подводя итоги Единого дня голосования (на утро вчерашнего дня пока еще предварительные), председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков отметил, что в целом «выборы были серьезные, бескомпромиссные, а результаты — объективные и неоспоримые». И ознакомил с самыми последними данными: за 15 минут до начала планерки было обработано 98,8% протоколов участковых комиссий, осталось 14 комиссий. И пока шло заседание, данные почти полностью были занесены в систему. Активность избирателей за три дня составила 55,5%. По мнению Александра Цветкова, по нынешним временам это очень даже достойная, хорошая явка.

«Выборы Главы состоялись и уложились в один тур, — продолжил руководитель ЦИК Чувашии. — Один из кандидатов набрал необходимое количество голосов, причем с большим запасом, в полтора раза опередив пятидесятипроцентный барьер. Этим кандидатом является самовыдвиженец Олег Алексеевич Николаев. Его результат на данный момент — 75,68%…»

На втором месте оказался Александр Андреев, выдвинутый партией КПРФ, у него 10,26%, Константин Степанов (ЛДПР) — 5,49%, Николай Степанов («Партия пенсионеров») — 3,51%. И замыкает «великолепную пятерку» Сергей Матвеев (партия «Патриоты России») — 2,12%.

Еще подводились на тот момент итоги выборов в Чебоксарское городское Собрание депутатов. Однако предварительные результаты все же были озвучены. Больших изменений не предвидится, спрогнозировал Александр Цветков. По одномандатным избирательным округам выборы почти полностью выиграли представители партии «Единая Россия», они получили 20 мандатов от избирателей, в 16-м округе победил справедливоросс.

«Хочу обратить внимание, что таких результатов, как в прежние годы — 80 или 90%, нет ни у одного из кандидатов. Все очень конкурентно», — подчеркнул председатель ЦИК. То же самое касается и выборов по партийной системе. «Единая Россия» набрала 35,5% голосов, что дает им в совокупности 30 мандатов. КПРФ — 16,49% (4 мандата), ЛДПР — 13,11% (3 мандата), «Справедливая Россия» — 12,34% (3 мандата), «Партия пенсионеров» — 9,27% (претендует на 2 мандата в ЧГСД). В Новочебоксарске ситуация тоже интересная: на счету единороссов — 17 мандатов, у «Справедливой России» — 5, у КПРФ — 2, один мандат получил самовыдвиженец. По остальным районам и городам республики итоги подводятся. Есть некоторые округа, где предстоит повторное голосование. Но в целом, и это главное, выборы состоялись, все представительные органы муниципальных образований сформированы, доложил руководитель регионального Центризбиркома.

КСТАТИ С победой на выборах Олега Николаева поздравил Николай Федоров: «Уверен, что на этом высоком посту все свои силы Вы будете отдавать неустанному служению родной Чувашии и ее народу, эффективно и результативно решать вопросы социально-экономического развития республики, — говорится в телеграмме первого вице-спикера Совета Федерации и первого Президента Чувашии. — Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой созидательной энергии, воплощения в жизнь намеченных планов, благополучия и всего самого доброго».

Фото Валерия Львова

Через час после завершения голосования кандидаты–конкуренты сделали общую фотографию. Все – кроме одного.