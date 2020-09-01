Николай Федоров поздравил Олега Николаева с победой на выборах

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Поздравительная телеграмма поступила от первого вице-спикера Совета Федерации, первого Президента Чувашской Республики Николая Федорова. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

«Уверен, что на этом высоком посту все свои силы Вы будете отдавать неустанному служению родной Чувашии и ее народу, эффективно и результативно решать вопросы социально-экономического развития республики. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой созидательной энергии, воплощения в жизнь намеченных планов, благополучия и всего самого доброго», — поздравляет Олега Николаева с победой на выборах первый Президент Чувашской Республики.
Опубликовано: 14 сентября 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.