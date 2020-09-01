На 15:00 явка избирателей в Чувашии составляет около 47%

По данным на 15:00 13 сентября явка избирателей в Чувашии составляет около 47%, заявил на вечерней пресс-конференции председатель Центризбиркома Чувашии Александр Цветков. По этому показателю республика уверенно держится в первой половине списка регионов, где фиксируется наибольшая активность жителей в Единый день голосования.

Наиболее высокая явка наблюдается в Яльчикском районе – там на этот час проголосовали больше 80% избирателей. Хорошую явку демонстрируют также в Красноармейском и Красночетайском районах – со своим выбором там определились более 74% избирателей. В числе аутсайдеров – Алатырь (31,74%), Канаш (28,66%), Шумерля (30,2%). На уровне 30% держится явка на данный момент также в Чебоксарах (32%) и Новочебоксарске (31,88%). «На мой взгляд, результат объективный. Показывает реальную картину», — сказал Александр Цветков, отметив, что к 50% Чувашия выйдет к концу дня.

На пресс-конференции руководителя Штаба общественного наблюдения за выборами в Чувашии Дмитрия Донскова попросили прокомментировать ситуацию с появляющимися в соцсетях сообщениями о нарушениях. Так, из Лапсар пришло известие о случаях спаивания избирателей в поддержку определенного кандидата. На место оперативно выехали бригады наблюдателей. Как отметил Дмитрий Донсков, многие участники избирательного процесса пытаются использовать ШОН и Единый центр голосования в своих интересах – чтобы «его руками разбираться со своими оппонентами». «У нас есть 3-4 случая, когда мы понимаем, что жалуются на своих конкурентов», — сообщил руководитель Штаба общественного наблюдения.

Каких-то «радикальных» нарушений, по словам Дмитрия Донскова, нет. В основном все они связаны с агитацией вблизи или непосредственно на участках. Такую активность, по сведениям наблюдателей, проявляют «муниципалы» — кандидаты в районные и городские собрания депутатов. «Количество сигналов о нарушениях и количество нарушений – немного разные вещи, — уточнил Александр Цветков. – Когда начинаем разбираться, выясняется, что это фейк и факты не подтверждаются». По его словам, на данный момент нет ни одного подтвержденного факта о подкупе избирателей. Что же касается незаконной агитации, такие случаи имеют место. Так, машины с баннерами в поддержку кандидатов сегодня выявили в Чебоксарах.

На пресс-конференции также отметили, что в 20.00, сразу после закрытия избирательных участков, в едином информцентре огласят данные экзитполов. До закрытия участков эти данные оглашать запрещено.

Фото Максима Васильева