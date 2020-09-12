Александр Цветков: «Активность избирателей превзошла ожидания…»

Второй день голосования в республике проходит спокойнее, чем первый

Второй день в Чувашии продолжаются выборы Главы республики и депутатов органов местного самоуправления. По итогам прошедшей пятницы в голосовании приняли участие почти 20% избирателей республики. А к концу сегодняшнего дня Центризбирком прогнозирует явку избирателей свыше 30 процентов. Активно работает в дни голосования и Единый информационный центр, развернутый в чебоксарском бизнес-центре «Республика». Напомним, это универсальная площадка для СМИ, призванная быть центром притяжения всех самых последних сведений о ходе голосования.

Вчера журналисты встречались здесь с федеральным экспертом – известным политологом Александром Кыневым и руководителем Роспотребнадзора республики Надеждой Луговской. Сегодня о ходе голосования докладывали председатель Центризбиркома Чувашии Александр Цветков и руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами в Чувашии Дмитрий Донсков.

«Признаюсь, настолько мне стала родной эта площадка, что, боюсь, печально будет с ней расставаться, когда выборы пройдут», — заметил Александр Цветков перед началом пресс-конференции.

Что же касается голосования, то тут Александр Иванович признался, что столь высокая активность избирателей уже в первый день выборов несколько превзошла его ожидания. Больше всего пришло избирателей на участки Чебоксар, малые города чуть подкачали, особенно Канаш. Традиционно в передовиках – сельские районы, три района подошли к отметке 35 %. «Сегодня на избирательных участках людей ненамного меньше, чем вчера, — отметил руководитель Центризбиркома. – Рассчитываем, что к концу дня совокупная явка поднимется до 35-38 %».

Был задан вопрос о самом необычном избирательном участке в деревне Вурманкасы Аликовского района, организованном прямо на общественной остановке. Эта тема, по словам Александра Цветкова, обсуждалась на видеоконференцсвязи с ЦИКом России. Впрочем, ничего необычного и противозаконного там не обнаружили. «Это небольшая деревня в Аликовском районе, две улицы, около 90 избирателей. И нет иного помещения для проведения выборов, кроме как эта остановка, — развел руками председатель регионального ЦИК. Худо-бедно она закрывает и от дождя, и от ветра, все санитарные нормы выполняются…»

В ряде таких несерьезных и безосновательных по мнению ЦИКа жалоб – обращение по поводу распечатывания бюллетеней на ксероксе и закрытых избирательных участков, комиссия которых отправилась проводить по деревням выездное голосование. «Все предусмотрено действующим законодательством, — заверил Александр Иванович. — Есть норма о досрочном голосовании – одновременное голосование в двух местах недопустимо, на участке голосование должно проходить не менее 6 часов в день, а все выездные формы не более 6 часов, напомню, голосование проходит с 8 утра до 8 вечера».

Были вопросы у журналистов и по поводу излишней, а потому кажущейся некоторым сомнительной, активности избирателей. «Такое ощущение, что некоторые районы устроили соцсоревнование, кто активнее проголосует», — пошутили участники пресс-конференции. Спрашивали также, может ли процент охваченных выездным голосованием превысить количество проголосовавших на участке, какие действуют ограничения на агитацию в день тишины и так далее.

КСТАТИ На сообщения о тех или иных нарушениях своевременно реагируют мобильные группы Штаба общественного наблюдения, и, если необходимо – выезжают на место. Напомним, в составе Штаба, организованного на базе Общественной палаты республики, работают представители двух десятков общественных организаций и политических объединений. В течение первого дня штаб фиксировал несколько сотен обращений, и как показала практика, далеко не все указанные нарушения таковыми являлись. Случались и провокации, и казусы. Так, в Чебоксарском районе председатель комиссии забрал сейф-пакет с бюллетенями на ночь, поскольку не смог найти более надежного места хранения. А на одном из городских участков в преддверии голосования местные выпивохи пытались подороже продать свой голос за щедрое «угощение».

Тем же вечером в Едином информцентре также прошла встреча с доктором исторических наук Иваном Бойко. Эксперт провел параллели нынешней предвыборной кампании с кампанией 1997 года, когда на пост Президента Чувашии баллотировался Николай Федоров.

Фото Елены Тры