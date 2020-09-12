Александр Цветков: «Активность избирателей превзошла ожидания…»

Второй день голосования в республике проходит спокойнее, чем первый
Второй день в Чувашии продолжаются выборы Главы республики и депутатов органов местного самоуправления. По итогам прошедшей пятницы в голосовании приняли участие почти 20% избирателей республики. А к концу сегодняшнего дня Центризбирком прогнозирует явку избирателей свыше 30 процентов. Активно работает в дни голосования и Единый информационный центр, развернутый в чебоксарском бизнес-центре «Республика». Напомним, это универсальная площадка для СМИ, призванная быть центром притяжения всех самых последних сведений о ходе голосования.
Вчера журналисты встречались здесь с федеральным экспертом – известным политологом Александром Кыневым и руководителем Роспотребнадзора республики Надеждой Луговской. Сегодня о ходе голосования докладывали председатель Центризбиркома Чувашии Александр Цветков и руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами в Чувашии Дмитрий Донсков.
«Признаюсь, настолько мне стала родной эта площадка, что, боюсь, печально будет с ней расставаться, когда выборы пройдут», — заметил Александр Цветков перед началом пресс-конференции.
Что же касается голосования, то тут Александр Иванович признался, что столь высокая активность избирателей уже в первый день выборов несколько превзошла его ожидания. Больше всего пришло избирателей на участки Чебоксар, малые города чуть подкачали, особенно Канаш. Традиционно в передовиках – сельские районы, три района подошли к отметке 35 %. «Сегодня на избирательных участках людей ненамного меньше, чем вчера, — отметил руководитель Центризбиркома. – Рассчитываем, что к концу дня совокупная явка поднимется до 35-38 %».
Был задан вопрос о самом необычном избирательном участке в деревне Вурманкасы Аликовского района, организованном прямо на общественной остановке. Эта тема, по словам Александра Цветкова, обсуждалась на видеоконференцсвязи с ЦИКом России. Впрочем, ничего необычного и противозаконного там не обнаружили. «Это небольшая деревня в Аликовском районе, две улицы, около 90 избирателей. И нет иного помещения для проведения выборов, кроме как эта остановка, — развел руками председатель регионального ЦИК. Худо-бедно она закрывает и от дождя, и от ветра, все санитарные нормы выполняются…»
В ряде таких несерьезных и безосновательных по мнению ЦИКа жалоб – обращение по поводу распечатывания бюллетеней на ксероксе и закрытых избирательных участков, комиссия которых отправилась проводить по деревням выездное голосование. «Все предусмотрено действующим законодательством, — заверил Александр Иванович. — Есть норма о досрочном голосовании – одновременное голосование в двух местах недопустимо, на участке голосование должно проходить не менее 6 часов в день, а все выездные формы не более 6 часов, напомню, голосование проходит с 8 утра до 8 вечера».
Были вопросы у журналистов и по поводу излишней, а потому кажущейся некоторым сомнительной, активности избирателей. «Такое ощущение, что некоторые районы устроили соцсоревнование, кто активнее проголосует», — пошутили участники пресс-конференции. Спрашивали также, может ли процент охваченных выездным голосованием превысить количество проголосовавших на участке, какие действуют ограничения на агитацию в день тишины и так далее.
КСТАТИ
На сообщения о тех или иных нарушениях своевременно реагируют мобильные группы Штаба общественного наблюдения, и, если необходимо – выезжают на место. Напомним, в составе Штаба, организованного на базе Общественной палаты республики, работают представители двух десятков общественных организаций и политических объединений. В течение первого дня штаб фиксировал несколько сотен обращений, и как показала практика, далеко не все указанные нарушения таковыми являлись. Случались и провокации, и казусы. Так, в Чебоксарском районе председатель комиссии забрал сейф-пакет с бюллетенями на ночь, поскольку не смог найти более надежного места хранения. А на одном из городских участков в преддверии голосования местные выпивохи пытались подороже продать свой голос за щедрое «угощение».
Тем же вечером в Едином информцентре также прошла встреча с доктором исторических наук Иваном Бойко. Эксперт провел параллели нынешней предвыборной кампании с кампанией 1997 года, когда на пост Президента Чувашии баллотировался Николай Федоров.
Фото Елены Тры
Один Ответ
главное чтобы при николаеве Чувашия не была бы кормушкой как прежде,а вышла на новый уровень из одной из самых отсталых