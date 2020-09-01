На выборах беспричинные жалобщики мешают работать избиркомам

Первые два дня голосования показали, что просто отработать членам участковых избирательных комиссий на выборах не удастся. Среди наблюдателей оказались и провокаторы, с которыми приходится «нянчиться»: то угол съемки не тот, то шариковых ручек не хватает, то копии актов об опечатывании сейф-пакетов по досрочному голосованию оформляются слишком долго – дождаться невозможно.

Причем беспричинные жалобщики свои скандалы фиксируют и распространяют под видом очень важных новостей. Конечно, и ручек на избирательных участках хватает, и снимать наблюдателям никто не запрещает, и документы им предоставляют. Но у провокаторов другая цель – попытаться дискредитировать выборы.

«Исходя из общения с председателями участковых избиркомов, вырисовывается ситуация, что посты и жалобы о нарушениях выкладывают лица, ищущие изъяны в работе комиссий для обозначения большого количества нарушений. Цель – опорочить результаты выборов, поскольку самим эти выборы выиграть не получится. И для этого не нужны знания закона, нужно примерное понимание своих и только своих прав. Поэтому эти обращения чаще всего не подтверждаются. А подтвержденные случаи либо не являются нарушениями, либо имеют признак малозначительности и несущественности. А наша основная задача – обеспечить реализацию избирательных прав, сделав это открыто, законно и эффективно», — комментирует ситуацию консультант ЦИК Чувашии Олег Ефимов.

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