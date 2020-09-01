Новочебоксарский хоккейный клуб «Сокол» отмечает юбилей

Его название связано с космонавтом Андрияном Николаевым

…101-й автобус, курсирующий по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск — Чебоксары, и так пользовался большой популярностью у населения. А в определенные вечера спрос на него возрастал в разы: в это время новочебоксарский «Сокол» проводил домашние матчи в рамках чемпионата СССР, а затем и России по хоккею. Сейчас клубу, не оставлявшему равнодушным любителей спорта в республике, исполнилось 45 лет.

С момента своего образования в 1975 году «Сокол» преодолел путь от участника первенства Чувашии до соревнований в рамках высшей и элитной лиг чемпионатов СНГ и России. Часть воспитанников новочебоксарской команды была задействована в клубах Континентальной хоккейной лиги, главного дивизиона отечественного хоккея. И пусть сам «Сокол» до КХЛ не добрался, свой вклад в развитие хоккея в Чувашии он однозначно сделал. Что, в частности, отметил и врио Главы Чувашии Олег Николаев, лично поздравивший «Сокол» с юбилеем.

«Появление хоккейной команды «Сокол» вывело чувашский хоккей на новый уровень. Благодаря ей появились реальные результаты, движение вперед, драйв. В результате данный вид спорта стал достаточно любимым в Чувашской Республике, за что вам отдельное огромное спасибо», — сказал Николаев, обращаясь к ветеранам «Сокола».

Мероприятие, приуроченное к юбилею клуба, прошло на прошлой неделе в ледовом дворце «Сокол» республиканской Спортивной школы №4 Минспорта Чувашии.

Поздравил «Сокол» и министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров. Он подчеркнул, что хоккейный клуб «Сокол» за свою 45-летнюю историю сформировал особую, во многом уникальную хоккейную школу с многоуровневой системой подготовки хоккеистов, воспитал выдающихся спортсменов, мастеров спорта СССР и России, которые представляли и представляют нашу республику на всероссийском и международном уровнях. Сейчас под флагом «Сокола» на базе республиканской спортивной школы олимпийского резерва играют 13 команд разных возрастов. «Поэтому в этот знаменательный день я желаю большой дружной семье хоккейного клуба «Сокол» благополучия, а ветеранам клуба — крепкого здоровья и спортивного долголетия!» — сказал министр.

Среди участников встречи — Владимир Лащенов, с именем которого и связано появление «Сокола» на карте отечественного хоккея. Он является основателем клуба, сам же в первые годы его существования трудился и в качестве главного тренера «Сокола».

«Спасибо ребятам за то, что они посвятили свою жизнь хоккею и радовали людей — стадионы всегда были битком набиты, и народ уходил с отличным настроением», — отметил он.

Несколько лет «Сокол» уже не выступает во взрослых турнирах на профессиональном уровне, однако надежды на него возлагаются большие. Недавно «Советская Чувашия» сообщала о создании команды «Сокол-МХЛ», которая выступит в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. «Очень рад, что молодежь наша будет летать по России с позывным нашего великого космонавта Андрияна Николаева, в честь которого была названа команда», — сказал Лащенов.

Идейным вдохновителем создания команды является директор спортшколы олимпийского резерва № 4 Олег Салтыков. Он же — бывший игрок и главный тренер «Сокола». К слову, еще один экс-наставник новочебоксарской команды Александр Протапович сейчас тренирует ХК «Чебоксары» в первенстве Высшей хоккейной лиги. А его племянник, воспитанник новочебоксарской школы хоккея, Александр Протапович-младший является игроком клуба КХЛ «Автомобилист» (Екатеринбург). Он — серебряный призер зимних Юношеских игр в составе сборной России. Отец игрока, Алексей Протапович, председатель Федерации хоккея Чувашии, также прошел через «Сокол».

Фото Максима Васильева

На профессиональном уровне «Сокол» уже не выступает, но сейчас высока ставка на его молодежь.