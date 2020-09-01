ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

врио Главы Чувашии:

«Эстафету «Советской Чувашии» — традиционный спортивный праздник, который проводится в начале осени, — любят все жители республики. Так совпало, что в этом году она прошла в день рождения нашего прославленного земляка, космонавта Андрияна Николаева. Нам важно было провести эти соревнования, потому что они дают прекрасную возможность зарядиться позитивом и хорошим настроением».

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

глава администрации г. Чебоксары:

«Вместе с коллегами принял участие в торжественном открытии и забеге. Хоть и не стал победителем, но зарядился энергией на весь день. Благодарю СМИ за организацию оздоровительных мероприятий, которые позволяют чебоксарцам оставаться в форме и придерживаться здорового образа жизни».

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр физической культуры и спорта Чувашии:

«За многолетнюю историю своего существования эстафета стала не только одним из самых масштабных спортивных мероприятий в Поволжье и всей России, она стала и традицией, объединяющей поколения. Конечно, меня, как руководителя, порадовало успешное выступление моей команды. В упорной борьбе среди министерств и ведомств команда Минспорта Чувашии заняла 2 место, немного уступив Минсельхозу Чувашии. Ребята, горжусь вами!!!»

ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

заместитель председателя правительства — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

«Начал подготовку к эстафете газеты «Советская Чувашия» за неделю до старта. Отличная получилась эстафета от газеты «Советская Чувашия». Спасибо коллегам за прекрасное начало дня!»

СЕРГЕЙ АНИСИМОВ,

и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк:

«Бодрая была суббота! Сбербанк уже более 10 лет участвует в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Советская Чувашия». А еще я очень горжусь спортсменами нашего банка, которые каждый год с удовольствием принимают участие в забеге. Понимаю, как было нелегко провести эти соревнования в период пандемии. В итоге получилось отличное мероприятие в отличной компании!»

Ни разу не пропускал соревнования!

У заслуженного тренера СССР Анатолия Петрова на нынешней эстафете «СЧ» было два ответственных дела: он работал судьей–хронометристом, четко фиксируя результаты каждой команды, и вручал награды победителям и призерам забега в мужской группе. А после награждения Анатолий Сидорович ностальгически вспомнил о том, как сам стоял на эстафетном пьедестале почета.

— Первый раз я вышел на старт эстафеты «Советской Чувашии» в 1963 году в составе команды 4-го строительного училища, — рассказал он корреспонденту «СЧ». — До этого я учился в интернате в Чурачиках, выступал только на районных первенствах. А тут — сразу такие большие соревнования, так много спортсменов выступает! Команда наша заняла тогда второе место. Счастлив я был — не передать как! А потом еще больше радовался: два года подряд наша команда становилась победителем.

После этого Анатолий Петров выступал за эстафетные сборные стройтреста № 2 и педагогического института. И всякий раз вместе со своей командой поднимался на пьедестал почета, а со сборной пединститута трижды становился победителем. Довелось Анатолию Сидоровичу поработать и тренером — он готовил к старту команду сельскохозяйственного института. А затем влился в судейский корпус и более тридцати лет в сентябре приходит на легкоатлетические старты «СЧ». «Ни разу не пропускал эстафету!» — с гордостью говорит он.

Фото Максима Васильева

Эстафета «Советской Чувашии» стала ярким событием для всех, кто пришел в субботу на стадион «Олимпийский». Участники спортивного праздника делились впечатлениями и на стадионе, и в социальных сетях.