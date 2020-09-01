На канале «ОТР» рассказали о достопримечательностях Алатыря

В эфире федерального телеканала «ОТР» в программе «Большая страна» вышел сюжет о красотах и малоизвестных местах Алатыря. В телепутешествии по старинному купеческому городку зрители со всех уголков страны побывали на колокольне мужского Свято-Троицкого монастыря, одной из самых высоких в России, узнали, что на его территории в тереме живет любимица всех туристов белка Винтик, прогулялись по колоритной улице Гагарина, которую местные жители по старинке называют «Ямской», и открыли для себя Духову пустынь. В Алатыре это место считают мистическим. Ходят легенды, что здесь были подземные ходы и даже портал в другое измерение… В городке 90 памятников истории и культуры, два из них — федерального значения. А река Бездна, что рядом с Алатырем, как выяснили журналисты, не такая уж и глубокая — максимум по пояс. Сюжет можно посмотреть на сайте «ОТР».