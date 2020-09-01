Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий совершил первое богослужение

Первым богослужением, которое совершил прибывший в конце прошлой недели в республику митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий, стала заупокойная лития по митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве.

Прошла она в субботу, на месте погребения, у алтаря строящегося храма преподобного Сергия Радонежского.

А на следующий день состоялась встреча митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым. По словам владыки Савватия, в республике за последние месяцы произошли положительные перемены. «В Чувашию я приезжал в феврале. С того времени республика изменилась, изменилось настроение людей», — сказал он.

В ходе встречи, состоявшейся в здании Епархиального управления Чебоксарской епархии, Олег Николаев подчеркнул важность подлинных духовно-нравственных ценностей в обществе. «Мы выполняем повседневную кропотливую работу по развитию экономики региона, — отметил он. — Но важен не только внешний достаток, не менее важно, чтобы царили мир и покой в душах людей. Только внешняя и внутренняя гармония, баланс в обществе, надежда, вера и стремление людей позволяют поступательно развиваться».