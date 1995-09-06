Новоизамбаевские индейцы и шумерлинская знахарка. История республики на страницах «СЧ»

65 лет назад — 2 сентября 1965 года

В первый день сентября открыла свои двери новая школа — чебоксарская средняя школа № 9.

«Останавливаясь у входа, дети с нескрываемым волнением осматривают великолепное двухэтажное здание. Каждому хочется скорее войти в помещение, занять место в классе, приступить к учебе. <…>

Раздается звонок. В открытые двери входят первоклассники. За ними направляются остальные учащиеся.

В классах — чисто, уютно. Парты, доски, столы — все новое. Как приятно учиться!

Школа полностью укомплектована учительскими кадрами, обеспечена учебными пособиями и топливом — сделано все, чтобы нормально провести учебный год».

На снимке: первый урок в первом классе.

Фото М. Егорова

4 сентября 1965 года

Тетка Мария из Шумерлинского района на склоне лет решила заняться знахарством. Через своих знакомых объявила на всю округу, что она костоправ. Дело это прибыльное, но незаконное. Однако в сельсовете эту затею не приняли всерьез и никаких мер по отношению к «колдунье» предпринимать не стали.

«Агентурная сеть» знахарки работала вовсю. Уже прибывали к ней из-за пределов района. Пришлось тетке Марии трудиться не только ночью, но и днем. За визит — от трех до пяти рублей. Можно мясом, молоком, медом… Доходы росли. Она купила дом и покрыла крышу железом.

Вот тут-то председатель сельсовета перестал улыбаться. Он пригласил тетку на беседу. Долго ей разъяснял, что ее деяние несовместимо с современной жизнью.

Знахарка перекрестила председателя, пожелала ему доброго здоровья и ушла. Ей, мол, некогда: у ее двора с утра стоит очередь… <…>

Милиция, конечно, не может проходить мимо знахарей. Удивительно вот что. Атеисты, которых в деревне Шумерля довольно много, не смогли сами справиться с… теткой Марией.

Видимо, им грош цена.

И. Наганов».

Рис. А. Быкова

25 лет назад — 1 сентября 1995 года

Чебоксарский предприниматель, начинающий охотник, подстрелил… сам себя.

«В компании с приятелями бизнесмен направлялся промышлять дичь на Кривое озеро близ устья Суры. По дороге на охотничьи угодья с ним и произошел печальный казус — чебоксарец случайно уронил на землю уже заряженное ружье. К счастью, от тут же прозвучавшего выстрела не пострадал ни один из четверых друзей коммерсанта, а вот ему самому крупно не повезло: хороший заряд дроби угодил в «пятую точку». Раненого немедленно доставили в центральную районную больницу, и, как стало известно корреспонденту «Хроники» из достоверных источников, пострадавший после операции чувствует себя хорошо, быстро идет на поправку. Единственное, чего он еще долго не сможет сделать, — сесть за свой рабочий стол».

6 сентября 1995 года

За свои лихие выходки двадцать два «индейца» из Комсомольского района отправлены на семь дней обязательных работ по благоустройству территории в деревне Новое Изамбаево.

«Накануне сильно подвыпившие детины в возрасте от семнадцати до двадцати двух лет под руководством вожака — почитателя племени сиу — размалевали свои лица боевой окраской индейцев и с воинственным улюлюканьем высадились из кузовов двух «газиков» на околице Нового Изамбаева. По прибытии отряда сразу же пострадал крайний дом деревни — его ограда была разобрана «на копья». Вооружившись, «индейские гости» ускоренным маршем прошли по главной улице, по пути уродуя живность и пугая местных крестьян, а затем отправились в сельский клуб. Здесь до приезда срочно вызванных милиционеров хулиганы успели разбить несколько стекол танцзала, пару десятков стульев и столов культурного учреждения».

20 лет назад — 5 сентября 2000 года

Чувашский министр печати Валерий Андреев принял непосредственное участие в восстановлении Останкинской телебашни после пожара. В последние дни августа 2000-го он лично доставил в Москву кабель из филиала ВГТРК в Чувашии. Этот кабель диаметром 15 сантиметров был намотан на катушку высотой около четырех метров.

«Несколько телефонных звонков — и найдена наконец подходящая машина: грузовик КамАЗ завода строительных материалов. Еще какое-то время — сумели разбудить шофера Юрия Матюхина. Заняли денег на дорогу и отправились в Цивильск, что в 40 километрах от Чебоксар. Там уже ждал погрузочный кран. В 2.30 ночи 29 августа стартовали с грузом особой важности на Москву. <…>

Андреев по мобильному телефону сообщал вперед по трассе о продвижении. Дорога, естественно, не приспособлена к пропуску негабаритного груза. Особенные хлопоты были при проезде через селения Владимирщины, опутанные телеграфными проводами. По выражению Андреева, виляли среди них, как зайцы. Потом начались проезды под путепроводами, за которые едва не цепляли верхом катушки, которая с учетом «роста» грузовой платформы оказалась на высоте более пяти метров. Перед Кольцевой дорогой, опоясывающей Москву, вынуждены были вообще перегрузить груз на специальный трейлер, который их уже ждал.

Начинался новый день, 30 августа. Москва спала, и это позволило двигаться по ней без особых хлопот, если не считать работу аварийных бригад, снимавших то и дело по ходу движения трейлера троллейбусные и прочие провода, а после его прохода возвращавших их на место. Шофер КамАЗа Ю. Матюхин и его вельможный пассажир В. Андреев уже вторые сутки не смыкали глаз. Только доставив к утру катушку кабеля к Останкинской телебашне, они пошли отдыхать в гостиницу ВГТРК…

В. Мешков».