Шесть причин, почему нас обманывают

Как мошенникам ежедневно удается похищать миллионы рублей у жителей Чувашии. Анализ оперативной сводки.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ. Страх потерять сбережения.

Большинство мошенничеств в последнее время совершается под видом так называемых банковских работников. Главная их задача на первом этапе телефонного общения — убедить, что происходит несанкционированное списание денежных средств. Основная ошибка потерпевших — дальнейшие действия под указку злоумышленников. Если сразу прекратить разговор с неизвестным и обратиться непосредственно в кредитное учреждение — ваши деньги останутся при вас.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ. Желание сэкономить при покупке.

Интернет пестрит предложениями об акциях и скидках на самые популярные виды товаров. Низкая цена должна бы насторожить, но вместо этого люди торопятся перейти по предлагаемым ссылкам, не проверив надежность сайтов и продавцов, перечисляют предоплату. В итоге получают в посылках совершенно не тот товар, что заказывали, или не получают вообще ничего.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ. Желание продать поскорее.

Мошенники звонят авторам объявлений о продаже различного имущества. Заинтересованные в скорейшей его реализации граждане, не задумываясь, откликаются на предложения неизвестных о перечислении предоплаты — предоставляют реквизиты, подходят к банкомату и сами предоставляют доступ к своим сбережениям.

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ. Желание заработать.

Не имея никакого опыта финансовой деятельности, инвестиций, граждане тем не менее соглашаются на предложение выгодного вложения средств в акции или биткоины, сыграть на электронной бирже и становятся легкой добычей интернет-мошенников.

ПРИЧИНА ПЯТАЯ. Желание получить компенсацию.

Пожилые люди, приобретающие витаминные и другие добавки в интернете, нередко подвергаются в последующем атакам телефонных мошенников. Сообщая о компенсации, положенной якобы за некачественный товар, злоумышленники выманивают огромные суммы за страховку, пересылку и доставку мифической компенсации.

ПРИЧИНА ШЕСТАЯ. Желание помочь.

В социальных сетях наиболее распространенным способом обмана является сообщение от якобы близкого или знакомого человека с просьбой одолжить деньги. Не проверив, действительно ли данная просьба исходит от родственника или друга, люди переводят деньги преступникам, взломавшим чужую страницу.

Запомните: главное средство защиты от мошенников — не делать того, что они вас просят.

Фото securitylab.ru