С войной покончили мы счеты!..

Многим показалось, что война с Японией закончилась неожиданно быстро. То ли оттого, что за время войны с Германией привыкли, что война — это долго, разорительно, с немыслимыми потерями. То ли оттого, что и заявление Советского правительства от 8 августа в Чувашии прочитали лишь через день, так как по четвергам наша газета не выходила. Может, оттого, что из-за большого расстояния между Чувашией и дальневосточным театром военных действий переписка воинов-дальневосточников с родными не успела и наладиться. Не был знаком для живущих в тылу и сам театр военных действий в Маньчжурии, китайские названия городов мало о чем говорили, по оперативным сводкам Совинформбюро трудно было понять, насколько близка победа, пока японские войска не стали сдаваться в плен массово. И вот он наступил, долгожданный День Победы, день окончания Второй мировой войны!

1 сентября 1945 г., суббота

Награды

Приказом по 19-му стрелковому полку 90-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта медалью «За отвагу» награжден командир отделения связи сержант Иван Миронович Кузьмин из деревни Лесные Туваны Шумерлинского района. «Действуя в составе взвода связи, 8.04.45 г. на подступах к городу Штеттин под сильным арт. пулеметным огнем противника устранил 7 порывов поврежденной линии связи, чем обеспечил хорошую связь НП с КП», при этом проявил мужество и отвагу. На фронте был четырежды ранен.

Старший разведчик 7-й батареи 26-го артиллерийского полка 63-й стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта старшина Александр Александрович Лебедев из деревни Салабайкасы Чебоксарского района награжден медалью «За отвагу» за то, что «в бою 15.08.45 г. в районе Сидаолинцзы под сильным артиллерийским и минометным огнем противника вел непрерывное наблюдение и обнаружил 2 орудия противника, стоящие на прямой наводке, которые по его целеуказанию были подавлены».

Потери

Умер от ран в Маньчжурии в ХППГ (хирургическом полевом подвижном госпитале) № 171 снайпер 586-го стрелкового полка 396-й стрелковой дивизии 2-й армии 2-го Дальневосточного фронта и похоронен в могиле № 1 военного городка города Мергень рядовой Алексей Иванович Чаванин (Чабанин) из села Любимовка Порецкого района. В Книге Памяти ЧР, т. 2, стр. 411-414 по селу Любимовка не увековечен. В томе 5 Книги Памяти ЧР, стр. 620 указано, что место захоронения неизвестно.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.

В течение 1 сентября войска 2-го Дальневосточного фронта, действуя совместно с кораблями и частями Тихоокеанского флота, заняли острова Кунашири и Сикотан-Дзина из Южной группы Курильских островов, закончив тем самым очищение всех Курильских островов от японских войск.

За 31 августа нашим войскам сдалось в плен 13 тысяч японских солдат и офицеров и 6 генералов.

2 сентября 1945 г., воскресенье

Потери

Погиб в бою в Маньчжурии рядовой Арсентий Фадеевич Фадеев из деревни Словаши Цивильского района. Место захоронения не установлено. В Книге Памяти ЧР, т. 3, стр. 182-183 по деревне Словаши не увековечен.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.

На Дальнем Востоке существенных изменений не произошло.

За 1 сентября нашим войскам сдалось в плен 8 тысяч японских солдат и офицеров и три генерала.

«Красная Чувашия» в этот день рассказывает об участниках Великой Отечественной войны — воспитанниках чувашской организации Осоавиахима.

«Десятки наших знатных земляков, прославивших себя боевыми подвигами, получили первые военные навыки в учебных подразделениях Осоавиахима. Опытные воздушные воины — Герои Советского Союза Михаил Сапожников и Николай Захаров являются воспитанниками Чебоксарского аэроклуба.

Герои Советского Союза Александр Кочетов, Владимир Соловьев и Зоя Парфенова первоначальную летную подготовку прошли в Алатырском аэроклубе. Эти два аэроклуба дали нашей Родине десятки прекрасных летчиков. Многие из них отмечены правительственными наградами.

Артиллерист старший лейтенант Петухов до призыва в ряды Красной Армии был председателем первичной организации Осоавиахима в Малых Ямашах Советского района. Здесь он получил звание «Ворошиловский стрелок» и занимался в осоавиахимовском подразделении истребителей танков. Знания пригодились ему на фронте. Родина высоко отметила его подвиги, присвоив ему почетное звание Героя Советского Союза.

Другой наш земляк — Герой Советского Союза Федор Чернов до ухода в армию руководил первичной организацией Осоавиахима колхоза «Двигатель революции» Комсомольского района.

Пять орденов свидетельствуют о славных боевых делах Василия Нимцова, бывшего председателя первичной организации Осоавиахима Больше-Чурашевской средней школы.

Чувашская организация Осоавиахима гордится своими славными воспитанниками.

А. Никитин.

Пишет газета и о начале нового учебного года в школах республики. Это радостное событие, но и в этих репортажах проскальзывает тема прошедшей войны.

«Родители и дети давно ждали этого дня. Школьники нетерпеливо заглядывали в календари, отсчитывали — сколько еще листиков осталось до заветного 1 сентября. Быстро промчались летние каникулы. Им есть о чем вспомнить! В минувшие годы в дни летних каникул школьники посещали госпитали: выступали с концертами, приносили подарки раненым. А этим летом многие встретились после долгой разлуки с отцами и братьями. Сколько интересного узнали ребята от фронтовиков! Многие из тех, кто сегодня привел в школу учеников, прошли дорогами побед — до центра фашистской берлоги — Берлина. И школьник считает своим долгом поведать любимой учительнице о подвигах своего отца…»

3 сентября 1945 г., понедельник

В этот день Верховным Главнокомандующим Генералиссимусом Советского Союза И. Сталиным подписан приказ № 343 по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту (приказ будет опубликован в номере «Красной Чувашии» за 4 сентября).

«2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил, — сообщается в нем. — Война советского народа, совместно с нашими союзниками, против последнего агрессора — японского империализма — победоносно завершена, Япония разгромлена и капитулировала. В ознаменование победы над Японией сегодня, 3 сентября, в День ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ над Японией, в 21 час столица нашей Родины МОСКВА от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского флота, одержавшим эту победу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий».

А накануне был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией: «В ознаменование победы над Японией, — говорится в нем, — установить, что 3 сентября является днем всенародного торжества — ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ над Японией. 3 сентября считать нерабочим днем».

Постановлением Совнаркома СССР 3 сентября 1945 г. также объявлено нерабочим днем, а всем советским государственным учреждениям было предписано поднять в этот день на своих зданиях Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик.

Не только день, но и год в постановлении Совнаркома СССР были, возможно, указаны не случайно — с 1947 г. этот день вновь стал рабочим. В какой-то степени это стало причиной того, что и герои советско-японской войны, и павшие на ней оказались как бы в тени участников войны с Германией.

***

А вот как отмечался в Чебоксарах день победы над Японией (репортаж в номере газеты «Красная Чувашия» за 4 сентября):

«Празднование в г. Чебоксарах праздника победы над Японией.

…С утра 3 сентября Чебоксары украсились флагами, приветственными лозунгами, портретами руководителей партии и правительства, славных сталинских полководцев, героев священных битв с врагами Родины.

На судах, находившихся на рейде пристани Чебоксары, были подняты государственные флаги. В ряде учреждений и предприятий состоялись митинги, посвященные великой победе Красной Армии и всего советского народа над фашистскими агрессорами».

Подвиги и награды

Медаль «За отвагу получил в этот день радиотелеграфист 5-й батареи 14-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка красноармеец Федор Борисович Борисов из деревни Большие Шемердяны Ядринского района за то, что «в войне против японского империализма по освобождению внутренней Монголии держал четкую и непрерывную связь батареи с командованием полка по радио, принимал боевые приказы и передавал донесения, заботливо относился к сбережению военного имущества. В боях по разгрому Восточно-Прусской группировки врага осуществлял надежную связь по радио с командованием полка, зачастую работая под огневым воздействием противника. Своей добросовестной работой содействовал успеху боевых операций, проводимых батареей».

Понтонер взвода разведки 3-го отдельного тяжелого понтонного полка 2-го Дальневосточного фронта ефрейтор Анатолий Петрович Воронов из деревни Анаткасы Ядринского района награжден медалью «За отвагу» «за отличное выполнение боевого задания по разведке водных преград протоки Кукелевская, Средней и р. Амур и берега противника в районе Мотонхо».

Приказом по 3-му отдельному тяжелому понтонному полку 2-го Дальневосточного фронта медалью «За отвагу» отмечен палубный понтонер 7-й понтонной роты красноармеец Геннадий Федорович Петров из Тораевского сельсовета Советского района. Он, «выполняя задание командования по форсированию р. Амур, обеспечил быструю погрузку и разгрузку паромов, проявив при этом понтонерское умение и смекалку».

4-й гвардейский воздушно-десантный полк 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Забайкальского фронта наградил медалью «За отвагу» ездового 1-й батареи гвардии красноармейца Терентия Трофимовича Трофимова из деревни Нижние Карачуры Аликовского района за то, что он «2.05.1945 года в районе Гостинице при отражении контратаки противника под артиллерийским огнем противника своевременно вывез орудие на прямую наводку, чем способствовал успешному отражению контратак противника».

Потери

И после конца Второй мировой продолжали поступать сведения о погибших и пропавших без вести…

5 сентября 1945 г. пропал без вести рядовой Константин Андреевич Гераськин из деревни Кошкильдино Красночетайского района.

В сентябре 1945 г. пропал без вести рядовой Василий Алексеевич Титов из села Березовый Майдан Алатырского района. В Книге Памяти ЧР, т. 5, стр. 135-138 по селу Березовый Майдан не увековечен.

В Книге Памяти ЧР, т. 5, стр. 618 утверждается, что 5.10.1945 г. погиб и похоронен в Маньчжурии рядовой Аким Иванович Горбачев из села Явлеи Алатырского района.

10.10.1945 г. умер от ран в ХППГ № 29 39-й армии и похоронен в одиночной могиле на русском кладбище г. Порт-Артур сержант Герман Константинович Ильин из деревни Белое Озеро Яльчикского района.

Пропали без вести в сентябре 1945 г. рядовые Александр Яковлевич Долгов из деревни Старые Атаи Красночетайского района (в Книге Памяти ЧР, т. 5, стр. 403-405 по д. Старые Атаи не увековечен), Максим Данилович Иванов из деревни Шомиково Моргаушского района (в Книге Памяти ЧР, т. 5, стр. 489-492 по д. Шомиково не увековечен).

Еще долго будут в полках и дивизиях анализировать действия своих бойцов и офицеров и награждать их за совершенные ими боевые подвиги орденами и медалями СССР.

Мы приведем здесь некоторые из десятков и десятков награждений наших земляков за их ратные подвиги на фронтах советско-японской войны.

4 сентября 1945 г., вторник

7-й гвардейский бомбардировочный авиаполк ВВС КА 4 сентября 1945 г. медалью «За боевые заслуги» отметил воздушного стрелка сержанта Ивана Тимофеевича Мушлаева из Ишлейского сельсовета Чебоксарского района за то, что «он находился на советско-японском фронте и выполнил 14 оперативных вылетов на переброску горючего и личного состава действующим частям Красной Армии. Материальную часть стрелкового вооружения знает хорошо и содержит его в образцовом состоянии. Все даваемые ему задания выполняет добросовестно, трудолюбив и настойчив в работе. Среди товарищей пользуется авторитетом. Морально устойчив. Дисциплинирован».

6 сентября 1945 г., четверг

Пулеметчик 3-го стрелкового батальона 6-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии ефрейтор Александр Иванович Седов из Алатырского района 6 сентября 1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что «он в борьбе с японцами на Дальнем Востоке в августе 1945 г., преследуя противника в безводных степях Монголии и Маньчжурии и горах Большого Хингана, неся на себе кроме полной боевой выкладки еще и части пулемета, совершил 1000-км марш на место сосредоточения в полной боевой готовности».

Место нашей памяти

Долгие годы местом сбора воинов-дальневосточников являлась средняя школа № 3 г. Чебоксары. Здесь при их активном участии и стараниями педагогов и учащихся школы создан музей воинов-дальневосточников, где бережно хранится память о тех бойцах и командирах Красной Армии, кого Родина призвала и направила на Дальний Восток для участия в завершающих сражениях Второй мировой войны, для участия в полном разгроме милитаристской Японии.

Увы, время берет свое. Уже нет рядом с нами и большинства ветеранов советско-японской войны, не встречает у дверей музея, как раньше, его создатель Мария Александровна Краснова. Но двери музея так же открыты для детей, внуков и правнуков победителей японского империализма. Теперь им рада руководитель музейного комплекса «Связь поколений» Светлана Викторовна Иванова. Каждый гость школы имеет возможность подойти к открытому перед входом в нее памятнику воинам-дальневосточникам, положить на его гранитную плиту живые цветы, почтить память минутой молчания…

Завершая рубрику

Вот и завершились выпуски рубрики «Календарь Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и в советско-японской войне. В них мы пытались рассказать, что происходило ровно 75 лет назад день в день на фронтах этих самых опустошительных войн с нашими земляками, как поддерживал их тыл. События давних лет подтверждались оперативными сводками Советского информбюро, документами Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и газетными публикациями 75-летней давности в газете «Красная Чувашия», как тогда называлась наша газета «Советская Чувашия».

Мы не скрывали горечь наших потерь, старались не просто назвать имена и фамилии погибших, но и уточнить обстоятельства гибели, места их первичного захоронения и последующего перезахоронения. Мы рады, что удалось исследовать подвиги более чем двух тысяч бойцов и командиров Красной Армии — уроженцев Чувашии и рассказать о них в выпусках рубрики. Мы хотели в первую очередь вспомнить тех, кто находился в окопах передовых линий, — рядовых. Наверное, это получилось. Жаль, возможности газеты ограничены, и о многих подвигах мы так и не сумели рассказать читателю.

Завершая эту рубрику, мы не прекращаем углубленное исследование участия в Великой Отечественной войне наших земляков, сформированных в республике воинских частей и соединений. Их результаты найдут свое отражение в рубрике «Будем помнить».

Многие темы для дополнительного исследования и публикации в газете подсказали наши читатели. Надеемся, что и в дальнейшем они будут делиться с редакцией своими воспоминаниями и предложениями.

Сохранение памяти защитников Отечества зависит от каждого из нас.

Сохраним ее!

Всем нам мирного неба!

Евгений Шумилов,

председатель совета регионального отделения

ООД «Поисковое движение России»