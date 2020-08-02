Назначены места для встреч кандидатов с избирателями

Кандидаты на пост Главы Чувашии смогут проводить встречи с избирателями в муниципальных помещениях. Список этих помещений предоставили местные администрации по согласованию с территориальными избирательными комиссиями и ЦИК. По словам председателя ЦИК Чувашии Александра Цветкова, два зарегистрированных кандидата — Сергей Матвеев и Николай Степанов — уже обратились в центральную избирательную комиссию и им был предоставлен перечень муниципальных помещений для встреч с избирателями. «Остальные кандидаты к нам пока по этому поводу не обращались», — уточнил Цветков. И добавил, что, естественно, в нынешней ситуации будут предприняты все меры эпидемиологической безопасности.

По данным сайта «Чувашинформ», первые встречи претендентов на пост Главы республики с избирателями состоятся в поселке Кугеси Чебоксарского района и в селе Комсомольское. Их будут организовывать по заявкам кандидатов.