Жители Владимирской области обвиняются в краже икон из монастыря в Моргаушском районе

На два месяца взяты под стражу жители Владимирской области, укравшие иконы из монастыря в Моргаушском районе, сообщает прокуратура республики. По версии следствия, мужчины 49 и 53 лет поздно ночью 14 августа сняли оконную раму Александро-Невского мужского монастыря и похитили иконы, частицы мощей святых, другие религиозные предметы. По данному факту возбуждено уголовное дело. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, из монастыря было украдено шесть икон — три из них похитители оставили в машине и планировали продать за две тысячи евро каждую, еще три полицейские нашли в водоотводе и на территории заброшенной автозаправки.
Опубликовано: 26 августа 2020 г.
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