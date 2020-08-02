Движение по железнодорожному переезду в Чебоксарах будет ограничено в ночь с 26 на 27 августа

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Движение автотранспорта по железнодорожному переезду 15 км перегона Ишлей – Чебоксары-2 (пос. Ишлей Чебоксарского района Чувашской Республики) будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ с 22:00 26 августа до 6:00 27 августа.

Объезд возможен через железнодорожный переезд 21 км Ишлей – Разъезд 38 км, далее через д.Сарабакасы, затем через д.Сятракасы к пгт. Кугеси. Общее время объезда займет 20 минут.
Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

фото yandex.ru

Опубликовано: 26 августа 2020 г.


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