На 10% увеличилась сумма долга потребителей Чувашской энергосбытовой компании в 2020 году

ЧЭСК – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Чувашии. Ежемесячно компания обновляет список предприятий и организаций – злостных должников. На 1 июля задолженность предприятий и организаций региона перед ЧЭСК составила 3 млрд 690 млн рублей, что выше уровня прошло года на 9,9%.

Чувашская энергосбытовая компания напоминает, что в отношении потребителей-юридических лиц (помимо организаций жилого фонда) не предусмотрено послаблений в части оплаты коммунальных услуг. Поэтому к предприятиям-злостным должникам будут применяться все предусмотренные законом меры по исполнению договорных обязательств.

В сфере промышленности основными должниками перед энергетиками остаются предприятия, связанные с Концерном «Тракторные заводы».

Среди сетевых компаний: ООО «Коммунальные технологии» (долг — свыше 455 млн рублей), ООО «СУОР» (долг – 76 млн рублей), МУП «Шумерлинские городские электрические сети» (долг – свыше 27 млн рублей), МУП «Алатырские городские электрические сети» (долг – 11 млн рублей), ООО «Порецагромпромэнерго» (долг — свыше 8,5 млн рублей). Также увеличивается задолженность за потребленную электроэнергию у ДСК «СУОР» (долг – свыше 5 млн. рублей). В текущем году ООО «СУОР» и ДСК «СУОР» полностью прекратили оплату задолженности за потребленную электроэнергию.

Напомним, задолженность предприятий ЖКХ на 1 июля 2020 года составляет 546 млн рублей, по сравнению с прошлым годом сумма долга уменьшилась на 8,3 %.

Задолженность государственных и муниципальных учреждений Чувашской Республики составляет 19 млн рублей, что ниже прошлогоднего показателя на 32%. Сумма долга прочих потребителей составила 598 млн рублей.

В то же время хочется обратить внимание, что некоторые предприятия-должники принимают меры по погашению задолженности. Совсем недавно ЧЭСК и Чебоксарское троллейбусное управление заключили соглашение о реструктуризации долга, общая сумма которого составляет 94,9 млн рублей, включая штрафы и пени. Срок действия соглашения рассчитан на 3 года, накопленная задолженность должна быть оплачена до 30 июня 2022 года. Также ежемесячно снижает задолженность ООО «Трансэнергопром».

«Неплатежи могут спровоцировать серьезные проблемы в расчетах нашей компании с контрагентами, а это и сетевые компании, и поставщики энергии с оптового рынка. Сейчас мы еще раз усиливаем претензионно-исковую работу в отношении неплательщиков, в том числе в отношении муниципальных предприятий», — обращает внимание исполнительный директор ЧЭСК Александр Гончаров.