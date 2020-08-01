Дом на улице Карла Маркса. Чебоксары, середина 1950-х годов

Фото Конона Белкова

Давно это было, цифровых фотоаппаратов тогда не было. Фотограф Валентин Шемаров рассказывал, что на любом редакционном задании приходилось тратить всю пленку, так как хоть и пойдут в печать один-два снимка, но отдельно их не проявишь. Вот и получалось, кадров тридцать — это портреты передовиков производства, спортсменов и артистов в разных ракурсах и кадров шесть, отснятых «для души». Не до баловства было фотокорреспондентам в их нелегкой работе.

Не так давно в архиве Чувашского института гуманитарных наук обнаружилась довольно-таки объемистая папка с негативами Валентина, но, честно сказать, 95 процентов — это были те самые «передовики и спортсмены». Среди оставшихся пяти процентов неожиданным открытием стали 26 негативов, отснятых с самолета. Часть из них мы опубликовали, остальные ждут своего часа. А несколько лет назад негативами из архива своего отца поделился с нами Альберт Белков. Вот в них все наоборот — 95 процентов «для души», а пять — это просто что-то случилось с диафрагмой или выдержкой, в общем, технический брак. Для меня и моих друзей смутные детские воспоминания о старых Чебоксарах неожиданно стали реальностью, и это стало еще одним открытием.

…Лето 1956 года, на траве сквера у Советской площади (сегодня площадь Республики), перед забором, за которым — строящееся здание педагогического института, по-простецки расположился автор этих замечательных «воспоминаний о прошлом» Конон Пименович Белков.

Глядя на него, сразу и не скажешь, что перед нами народный судья, заместитель председателя Верховного суда, заместитель, а в будущем и министр юстиции Чувашской АССР. А потом подумаешь — как же здорово, что в «министерском портфеле» у него всегда оставалось место для фотоаппарата…

На первой фотографии вдали видны дома № 43 и № 45 (сегодня № 31 и № 33). Так вот, дом № 31 (будем придерживаться нынешней нумерации) — это первый послевоенный каменный жилой дом на улице Карла Маркса (дом № 33 построен в 1940 году). «Через несколько лет совершенно иной будет площадь Дома Советов. Сейчас здесь началось строительство 36-квартирного дома, на первом этаже которого будут располагаться магазин, ресторан, почта» — так писала про него газета «Красная Чувашия» в июле 1948 года.

Но послевоенные годы легкими не были, и дом был заселен только в сентябре 1952 года. Почты и ресторана на первом этаже не оказалось, зато магазинов было два — бакалейный и книжный, нашлось место и для парикмахерской. Весной 1953 года впритык к нему началось строительство нового дома, в будущем в нем на первом этаже появится еще один продуктовый магазин, а арка, соединяющая оба дома, станет входом во двор.

Ну а пока этот дом еще строится, слева вдали — школьницы в белых фартуках, спешащие в четвертую школу (с 1954 года было восстановлено совместное обучение), народ гуляет по улице Карла Маркса, никаких пешеходных переходов — автобус раз в полчаса, другие машины не чаще. Да, забыли про главное — семья Белковых жила в этом доме, а окна, вот они, на четвертом этаже в торце здания. Что было видно из этих окон, вы обязательно узнаете в следующий раз.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова