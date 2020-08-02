АЛЕКСАНДР БРОД

член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг»

«Избирательная кампания в Чувашии проходит в штатном режиме. В выборах участвуют несколько партий. Это говорит о том, что избирательная кампания проходит в конкурентом режиме, представляет широкий партийный спектр и способствует появлению новых лиц в республике. Общественной палатой Чувашии выстроено успешное сотрудничество с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» в вопросах обучения общественных наблюдателей и организации экспертных обсуждений по актуальным вопросам кампании. Именно благодаря общественным наблюдателям мы можем обеспечить чистоту и прозрачность проведения выборов. Рекомендую продолжать конструктивный настрой по подготовке наблюдателей, проявить активность и охватить все избирательные участки, в том числе отдаленные».