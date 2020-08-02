Анжелика Сидорова выиграла турнир в Москве

Представляющая Чувашию на всероссийских соревнованиях прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала победительницей турнира «Всегда», прошедшего в столице России.

С первой попытки спортсменка взяла высоту 4,80 м, что является третьим результатом сезона в мире. «Я довольна результатом, но прыжками — не очень сильно», — сказала Сидорова в интервью пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики. Из-за срыва подготовки к сезону (и самого сезона) стабильности в прыжках, как отметила спортсменка, ей пока не хватает. Турнир состоит из трех соревнований для прыгунов с шестом, его проводит Центр развития прыжков с шестом «Созвездие». Следующий старт — в ближайшее воскресенье.