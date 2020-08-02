В Чебоксарах провели региональный форум «Модернизация жилья»

18 августа в Чебоксарах состоялся региональный форум «Модернизация жилья», организатором которого выступил Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль».

На мероприятии были обсуждены актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе организация и проведение капитального ремонта для собственников, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах, механизмы поддержки собственников МКД, правила предоставления субсидий на проведение энергоэффективного капитального ремонта со стороны ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и другие.

«В дальнейшем НП «ЖКХ Контроль» планирует оказывать собственникам безвозмездную помощь в подготовке и проведении энергоэффективных капитальных ремонтов, в подготовке заявок на возмещение затрат в ГК «Фонд содействия реформирования ЖКХ»» — отметил организатор.