В Чебоксарах провели региональный форум «Модернизация жилья»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

18 августа в Чебоксарах состоялся региональный форум «Модернизация жилья», организатором которого выступил Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль».

На мероприятии были обсуждены актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе организация и проведение капитального ремонта для собственников, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах, механизмы поддержки собственников МКД, правила предоставления субсидий на проведение энергоэффективного капитального ремонта со стороны ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и другие.

«В дальнейшем НП «ЖКХ Контроль» планирует оказывать собственникам безвозмездную помощь в подготовке и проведении энергоэффективных капитальных ремонтов, в подготовке заявок на возмещение затрат в ГК «Фонд содействия реформирования ЖКХ»» — отметил организатор.

Опубликовано: 19 августа 2020 г.


Читайте также:

В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Благодаря эскроу счетам резко возросло количество заключенных договоров долевого участия
Цитата номера
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
В Чувашии сократилось количество пожаров и коммунальных аварий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.