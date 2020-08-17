Сергей Карякин провел в Чебоксарах сеанс одновременной игры и открыл школу

Правильное место для шахматной столицы

Осенью 2016 года этот человек вынудил многих россиян перейти на жизнь по американскому времени. В Нью-Йорке на протяжении почти трех недель россиянин Сергей Карякин вел борьбу за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем мировой короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Партии шли в глубокую по московскому времени ночь, но было интересно наблюдать за ними в режиме реального времени.

Те, кто исключал возможность устоять в неравной борьбе со сном, узнавали результат очередной партии, едва проснувшись поутру. Борьба же Карякина с Карлсеном оказалась равной: соперники выиграли по одной партии, остальные десять партий завершились вничью, на тай-брейке матча сильнее оказался норвежец.

Через несколько дней после окончания того матча, уже в Москве, я взял интервью у Карякина для «Интерфакса», сотрудником которого являюсь. Тогда мне удалось удивить шахматиста, сообщив, что текстовая трансляция тай-брейка собрала под миллион просмотров. «Да вы что, серьезно?» — изумился тогда он.

Сложно сказать, что в большей степени привлекло тогда россиян к матчу — любовь к шахматам, переживание за отечественный спорт или обаяние Карякина. Но могу сказать уверенно: Чебоксары и сами обаяли гроссмейстера. И не только его. Впрочем, об этом ниже.

Справка «СЧ» Сергей Карякин — вице-чемпион мира по шахматам, гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в мировой истории, его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Карякин вместе со своей супругой прибыли в Чебоксары в пятницу. В этот день в Чувашском государственном педагогическом университете имени И.Я. Яковлева состоялась церемония открытия филиала «Школы шахмат Сергея Карякина». С ректором ЧГПУ Владимиром Ивановым он подписал соответствующий протокол. И выразил уверенность: «Мы сможем развить здесь шахматную активность, и ваш регион станет одной из самых больших шахматных столиц, как минимум, в России».

Уверенность вице-чемпиона подкреплена и рабочей встречей с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым.

«Выражаю вам огромную благодарность за то, что вы решили открыть у нас школу. Благодаря этому у шахматистов республики появляется хорошая возможность повысить свою квалификацию. Мы обещаем, что будем всячески способствовать тому, чтобы этот вид спорта развивался на территории нашей республики», — заверил Олег Николаев (слова приводит пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики).

Обучение в только что открытой школе будет проходить по методике Карякина, пройти его могут любители шахмат всех возрастов.

По словам ректора ЧГПУ Владимира Иванова, помимо обучения на базе шахматной школы планируется реализация программ повышения квалификации для учителей начальных классов по программе «Шахматы в школе» и педагогов дополнительного образования по организации кружковой работы по шахматам.

Карякин позже сообщил, что ему только предстоит познакомиться с тренерским составом. Но планы — амбициозные. «Я думаю, что эта школа будет одной из самых успешных не только в России, но и мире. Мы всегда ставим только самые высокие задачи. И хочется пожелать, чтобы это была не просто школа с вывеской и на бумаге, а чтобы люди приходили, занимались, играли, проводили турниры; чтобы студенты приходили, чтобы это был живой шахматный клуб, живое общение, чтобы все могли окунуться в эту шахматную атмосферу», — сказал Карякин.

По понятным причинам (Карякин и сейчас является действующим шахматистом), он не сможет постоянно приезжать в Чебоксары, однако пообещал вести консультации и в режиме онлайн.

Пока же у чувашских любителей шахмат была возможность воспользоваться и личным присутствием именитого гостя. Так, 14-летний Антон Смирнов, выигравший посвященный Дню города детско-юношеский турнир, в пятницу получил право сыграть в блиц с Карякиным. Смирнов уступил, не уложившись по времени. «Но ты все равно молодец», — обнадежил его Карякин. Его юный оппонент, к слову — кандидат в мастера спорта, подтвердил это уже в воскресенье, сыграв с Карякиным вничью в рамках сеанса одновременной игры.

По словам Карякина, этот сеанс, несмотря на победу у восьми участников из десяти, дался ему нелегко. «Трудности были, причем в нескольких партиях. Где-то, может быть, даже и повезло. Соперники были настроены очень серьезно. Я не знал, кто мне будет противостоять, поэтому мне сложно было оценить стиль их игры. Я сыграл вничью с Антоном Смирновым, молодым талантом, а также с более возрастным шахматистом, Павлом Игумновым. С ним было очень тяжело, я слишком небрежно разыграл дебют, потом за это чуть не поплатился. Чебоксарцы играют очень здорово, мне это приятно видеть и я уверен, что шахматную школу я открыл в правильном месте», — сказал Карякин.

Эти слова он произнес в ходе воскресного общения с любителями шахмат, венчавшего программу пребывания гроссмейстера в Чебоксарах. Рядом с ним на сцене находились министр спорта Чувашии Василий Петров и депутат Госдумы России Анатолий Аксаков, который и был инициатором приезда Карякина в столицу Чувашии. По словам депутата, две недели назад он созванивался по деловым вопросам с членом наблюдательного совета Российской шахматной федерации Михаилом Бурштейном — уроженцем Чебоксар. Тот между делом сообщил, что «рядом со мной находится Карякин». И созрела мысль: надо пригласить его в Чебоксары. Так здесь оказались и Карякин, и Бурштейн. «Планы грандиозные: реально сделать Чебоксары одной из шахматных столиц… не России. А чего именно — не скажу», — интригующе отметил Аксаков.

Сложно сказать, как чета Карякиных справилась с багажом во время отъезда: подарков от руководства республики и города было немало — и набор шахмат, оформленный под юбилей Чебоксар, и конфеты, и картина, и цветы, и энциклопедия на чувашском языке и уменьшенная копия памятника Чапаеву. А главное — положительные эмоции от гостеприимства Чувашии. Не сходившие с лиц гостей улыбки тому подтверждение.

ГАЛИЯ, супруга Сергея Карякина: «Мы немного прогулялись по заливу, но было просто холодно, поэтому «гуляльную» программу пришлось немного сократить. Я очень люблю, когда в городе есть река: это совершенно другая атмосфера — как праздник. Здесь Волга, чувствуется мощь, сила России. Несмотря на погоду, прокатились на кораблике, было очень здорово. Очень понравилось, люди доброжелательно, искренне относятся, очень-очень приятно. Такого теплого приема я давно не видела». МИХАИЛ БУРШТЕЙН, член наблюдательного совета Российской шахматной федерации: «Я надеюсь, это будет еще одним большим толчком для развития шахмат в Чувашии, как победа нашего земляка Сергиевского в 1966 году на чемпионате страны по шахматам. Тогда же начался шахматный бум, «жертвой» которого стал и я. Будем думать, какие можно соревнования проводить в Чебоксарах, чтобы шахматы в городе стали такими же популярными, как в те годы, когда я здесь жил». ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии: «Школа шахмат Сергея Карякина — это настоящий подарок всем поклонникам шахмат нашей республики к 100-летию Чувашской автономной области. Уверен, что шахматы станут неотъемлемой частью жизни каждого жителя Чувашии. Тем более, у нас активно реализуется программа «Шахматы в школу». И сегодня большое количество школьников и студентов увлекается этим прекрасным видом спорта». АНТОН СМИРНОВ, победитель первенства Чувашии по классическим шахматам среди юношей до 15 лет: «Сначала с Карякиным было сложнее играть, поскольку он играл только со мной. Но все равно приятно, что сыграл с таким сильным шахматистом, вице-чемпионом мира. Это огромный опыт для меня. Буду пытаться совершенствовать свою игру. Дает мотивацию, что с таким сильным гроссмейстером потом смог сыграть вничью. Немного волновался. Конечно, было понятно, что будет непросто. Хотелось бы дальше сыграть с другими известными гроссмейстерами — как из России, так и, возможно, из зарубежных стран».

Владимир Алямкин

Фото Максима Васильева

Сергей Карякин сыграл в Чебоксарах в шахматы с юными и взрослыми горожанами, получил многочисленные подарки, а сам пообещал выучить чувашский язык.