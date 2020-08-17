Сергей Карякин провел в Чебоксарах сеанс одновременной игры и открыл школу

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Правильное место для шахматной столицы

Осенью 2016 года этот человек вынудил многих россиян перейти на жизнь по американскому времени. В Нью-Йорке на протяжении почти трех недель россиянин Сергей Карякин вел борьбу за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем мировой короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Партии шли в глубокую по московскому времени ночь, но было интересно наблюдать за ними в режиме реального времени.
Те, кто исключал возможность устоять в неравной борьбе со сном, узнавали результат очередной партии, едва проснувшись поутру. Борьба же Карякина с Карлсеном оказалась равной: соперники выиграли по одной партии, остальные десять партий завершились вничью, на тай-брейке матча сильнее оказался норвежец.
Через несколько дней после окончания того матча, уже в Москве, я взял интервью у Карякина для «Интерфакса», сотрудником которого являюсь. Тогда мне удалось удивить шахматиста, сообщив, что текстовая трансляция тай-брейка собрала под миллион просмотров. «Да вы что, серьезно?» — изумился тогда он.
Сложно сказать, что в большей степени привлекло тогда россиян к матчу — любовь к шахматам, переживание за отечественный спорт или обаяние Карякина. Но могу сказать уверенно: Чебоксары и сами обаяли гроссмейстера. И не только его. Впрочем, об этом ниже.

Справка «СЧ»
Сергей Карякин — вице-чемпион мира по шахматам, гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в мировой истории, его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Карякин вместе со своей супругой прибыли в Чебоксары в пятницу. В этот день в Чувашском государственном педагогическом университете имени И.Я. Яковлева состоялась церемония открытия филиала «Школы шахмат Сергея Карякина». С ректором ЧГПУ Владимиром Ивановым он подписал соответствующий протокол. И выразил уверенность: «Мы сможем развить здесь шахматную активность, и ваш регион станет одной из самых больших шахматных столиц, как минимум, в России».
Уверенность вице-чемпиона подкреплена и рабочей встречей с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым.
«Выражаю вам огромную благодарность за то, что вы решили открыть у нас школу. Благодаря этому у шахматистов республики появляется хорошая возможность повысить свою квалификацию. Мы обещаем, что будем всячески способствовать тому, чтобы этот вид спорта развивался на территории нашей республики», — заверил Олег Николаев (слова приводит пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики).
Обучение в только что открытой школе будет проходить по методике Карякина, пройти его могут любители шахмат всех возрастов.

Василий Петров, Сергей Карякин и Владимир Иванов (слева направо) с оптимизмом смотрят на развитие шахмат в Чувашии.

По словам ректора ЧГПУ Владимира Иванова, помимо обучения на базе шахматной школы планируется реализация программ повышения квалификации для учителей начальных классов по программе «Шахматы в школе» и педагогов дополнительного образования по организации кружковой работы по шахматам.
Карякин позже сообщил, что ему только предстоит познакомиться с тренерским составом. Но планы — амбициозные. «Я думаю, что эта школа будет одной из самых успешных не только в России, но и мире. Мы всегда ставим только самые высокие задачи. И хочется пожелать, чтобы это была не просто школа с вывеской и на бумаге, а чтобы люди приходили, занимались, играли, проводили турниры; чтобы студенты приходили, чтобы это был живой шахматный клуб, живое общение, чтобы все могли окунуться в эту шахматную атмосферу», — сказал Карякин.
По понятным причинам (Карякин и сейчас является действующим шахматистом), он не сможет постоянно приезжать в Чебоксары, однако пообещал вести консультации и в режиме онлайн.
Пока же у чувашских любителей шахмат была возможность воспользоваться и личным присутствием именитого гостя. Так, 14-летний Антон Смирнов, выигравший посвященный Дню города детско-юношеский турнир, в пятницу получил право сыграть в блиц с Карякиным. Смирнов уступил, не уложившись по времени. «Но ты все равно молодец», — обнадежил его Карякин. Его юный оппонент, к слову — кандидат в мастера спорта, подтвердил это уже в воскресенье, сыграв с Карякиным вничью в рамках сеанса одновременной игры.

Возможность обучиться в школе шахмат Сергея Карякина предоставят и взрослым любителям игры, и юным.

По словам Карякина, этот сеанс, несмотря на победу у восьми участников из десяти, дался ему нелегко. «Трудности были, причем в нескольких партиях. Где-то, может быть, даже и повезло. Соперники были настроены очень серьезно. Я не знал, кто мне будет противостоять, поэтому мне сложно было оценить стиль их игры. Я сыграл вничью с Антоном Смирновым, молодым талантом, а также с более возрастным шахматистом, Павлом Игумновым. С ним было очень тяжело, я слишком небрежно разыграл дебют, потом за это чуть не поплатился. Чебоксарцы играют очень здорово, мне это приятно видеть и я уверен, что шахматную школу я открыл в правильном месте», — сказал Карякин.
Эти слова он произнес в ходе воскресного общения с любителями шахмат, венчавшего программу пребывания гроссмейстера в Чебоксарах. Рядом с ним на сцене находились министр спорта Чувашии Василий Петров и депутат Госдумы России Анатолий Аксаков, который и был инициатором приезда Карякина в столицу Чувашии. По словам депутата, две недели назад он созванивался по деловым вопросам с членом наблюдательного совета Российской шахматной федерации Михаилом Бурштейном — уроженцем Чебоксар. Тот между делом сообщил, что «рядом со мной находится Карякин». И созрела мысль: надо пригласить его в Чебоксары. Так здесь оказались и Карякин, и Бурштейн. «Планы грандиозные: реально сделать Чебоксары одной из шахматных столиц… не России. А чего именно — не скажу», — интригующе отметил Аксаков.
Сложно сказать, как чета Карякиных справилась с багажом во время отъезда: подарков от руководства республики и города было немало — и набор шахмат, оформленный под юбилей Чебоксар, и конфеты, и картина, и цветы, и энциклопедия на чувашском языке и уменьшенная копия памятника Чапаеву. А главное — положительные эмоции от гостеприимства Чувашии. Не сходившие с лиц гостей улыбки тому подтверждение.

ГАЛИЯ, супруга Сергея Карякина:
«Мы немного прогулялись по заливу, но было просто холодно, поэтому «гуляльную» программу пришлось немного сократить. Я очень люблю, когда в городе есть река: это совершенно другая атмосфера — как праздник. Здесь Волга, чувствуется мощь, сила России. Несмотря на погоду, прокатились на кораблике, было очень здорово. Очень понравилось, люди доброжелательно, искренне относятся, очень-очень приятно. Такого теплого приема я давно не видела».
МИХАИЛ БУРШТЕЙН, член наблюдательного совета Российской шахматной федерации: 
«Я надеюсь, это будет еще одним большим толчком для развития шахмат в Чувашии, как победа нашего земляка Сергиевского в 1966 году на чемпионате страны по шахматам. Тогда же начался шахматный бум, «жертвой» которого стал и я. Будем думать, какие можно соревнования проводить в Чебоксарах, чтобы шахматы в городе стали такими же популярными, как в те годы, когда я здесь жил».
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии:
«Школа шахмат Сергея Карякина — это настоящий подарок всем поклонникам шахмат нашей республики к 100-летию Чувашской автономной области. Уверен, что шахматы станут неотъемлемой частью жизни каждого жителя Чувашии. Тем более, у нас активно реализуется программа «Шахматы в школу». И сегодня большое количество школьников и студентов увлекается этим прекрасным видом спорта».
АНТОН СМИРНОВ, победитель первенства Чувашии по классическим шахматам среди юношей до 15 лет:
«Сначала с Карякиным было сложнее играть, поскольку он играл только со мной. Но все равно приятно, что сыграл с таким сильным шахматистом, вице-чемпионом мира. Это огромный опыт для меня. Буду пытаться совершенствовать свою игру. Дает мотивацию, что с таким сильным гроссмейстером потом смог сыграть вничью. Немного волновался. Конечно, было понятно, что будет непросто. Хотелось бы дальше сыграть с другими известными гроссмейстерами — как из России, так и, возможно, из зарубежных стран».
Владимир Алямкин

 

Фото Максима Васильева
Сергей Карякин сыграл в Чебоксарах в шахматы с юными и взрослыми горожанами, получил многочисленные подарки, а сам пообещал выучить чувашский язык.

Опубликовано: 17 августа 2020 г.


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Один Ответ

  1. Вообще-то Бурштейна зовут Игорем, а не Михаилом.

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