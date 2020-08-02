Олег Николаев предложил создать единый центр по общественному наблюдению за выборами Главы Чувашии

Руководитель республики отметил, что впервые голосование будет проходить в течение трех дней. К тому же конкурентность на выборах позволяет уже сейчас прогнозировать высокую активность представителей общественных объединений, политических партий, кандидатов и просто активных граждан, которые пожелают выступить в качестве наблюдателей.

— Я прошу общественные объединения и Общественную палату подумать, кто бы взял на себя работу по созданию единого центра. На мой взгляд, создание центра наблюдения, куда бы стекалась вся информация о ходе голосования, о подготовке к нему, о нарушениях, о возможных мерах реагированиях, позволило бы минимизировать все возможные нарушения за счет информирования и максимальной открытости и прозрачности процесса, — подчеркнул Олег Николаев.

Руководитель региона особо остановился на том, что всем заинтересованным представителям партий, кандидатов и общественных объединений нужно оказать помощь с аккредитацией, с набором желающих работать наблюдателями и их обучением. В этом направлении центр может стать площадкой для координации действий всех участников процесса.

— Мы уже думали о создании такого центра, предварительно обсуждали возможность его создания на базе Общественной палаты. Работа такого центра будет иметь очень большое значение с точки зрения легитимности предстоящих выборов, — поддержал идею председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков.

Олег Николаев призвал также обеспечить безопасность в условиях распространения коронавируса как при организации работы центра, так и в целом при голосовании на предстоящих выборах.

Напомним, это не первая инициатива Олега Николаева по обеспечению максимальной открытости выборного процесса в Чувашии. Ранее Совет муниципальных образований республики с подачи руководителя региона обеспечил всем желающим кандидатам на выборах Главы прохождение муниципального фильтра для регистрации.

В сентябре текущего года в Чувашии пройдут выборы Главы Чувашской Республики, а также выборы депутатов в органы местного самоуправления. 11 и 12 сентября состоится досрочное голосование, 13 сентября остается основным днем голосования.